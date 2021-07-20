Сегодня отмечается 7 мужских и 2 женских именин.

В день своих именин христианин обращается к святому со своим именем. Считается, что небесный тезка услышит любые молитвы и просьбы в этот день. Для того чтобы ребенок получил покровительство святого, малышу дают имя из списка церковных именин в день рождения или крещения.

Мужские именины 20 июля

Акакий: форма древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый, не делающий зла".

Герман: форма латинского germanus - "братский", "близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный" один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - "воин".

Лукьян: образовано от личного имени Lucius, от латинского lux - "свет".

Остап: образовано от греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий", от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Фома: происходит от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Женские именины 20 июля

Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".

Ефросинья: от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

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Автор: Екатерина Пулатова