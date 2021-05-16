В этот день празднуют именины обладатели 4 мужских и 2 женских именин.

Именины - это день церковной памяти святых, которые отмечают христиане. В день почитания небесного тезки можно обратиться к нему с просьбой или молитвой. Календарь именин подскажет, кого следует поздравить с именинами сегодня и какое имя дать новорожденному. Если ребенка наречь именем из списка именин, одноименный святой будет оберегать его с небес.

Мужские именины 16 мая 2021

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Тимофей: произошло от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 16 мая

Ульяна: народная форма церковного имени Иулания, от латинского "Юлиев, принадлежащий Юлию".

Юлия, Юлиана: женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова