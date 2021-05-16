Именины - это день церковной памяти святых, которые отмечают христиане. В день почитания небесного тезки можно обратиться к нему с просьбой или молитвой. Календарь именин подскажет, кого следует поздравить с именинами сегодня и какое имя дать новорожденному. Если ребенка наречь именем из списка именин, одноименный святой будет оберегать его с небес.
Мужские именины 16 мая 2021
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Тимофей: произошло от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 16 мая
Ульяна: народная форма церковного имени Иулания, от латинского "Юлиев, принадлежащий Юлию".
Юлия, Юлиана: женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на май: благоприятные и неблагоприятные дни
- Лунный календарь стрижек на май 2021: когда можно стричь и завивать волосы
- Праздничные выходные в июне 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцы
- Троицкая родительская суббота 2021: какого числа, что означает и как принято проводить день
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram