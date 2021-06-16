В день именин христианин почитает память святого, чье имя носит с рождения. Как правило, день своего святого отмечают раз в году в дату, которая ближе всего ко дню рождения человека. Чтобы небесный покровитель с детства оберегал мальчика или девочку, ребенку при рождении или крещении дают церковное имя.
Мужские именины 16 июня 2021 года
Афанасий: происходит от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Лукьян: форма личного имени Lucius, от латинского lux - "свет".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Вам также может быть интересно:
- День летнего солнцестояния 2021: дата, приметы, что можно и запрещено делать
- Выходные на Троицу в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы
- День Конституции Украины 2021: какого числа, история и интересные факты об Основном законе
- Петров пост в 2021 году: когда начинается и заканчивается, что нельзя есть
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram