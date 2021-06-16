Сегодня отмечаются 7 мужских именин.

В день именин христианин почитает память святого, чье имя носит с рождения. Как правило, день своего святого отмечают раз в году в дату, которая ближе всего ко дню рождения человека. Чтобы небесный покровитель с детства оберегал мальчика или девочку, ребенку при рождении или крещении дают церковное имя.

Мужские именины 16 июня 2021 года

Афанасий: происходит от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Лукьян: форма личного имени Lucius, от латинского lux - "свет".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

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Автор: Екатерина Пулатова