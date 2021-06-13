Сегодня отмечаются 5 мужских и 1 женские именины.

В православной традиции существует традиция каждый день отмечать именины - дни церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В день именин христианин устанавливает особую духовную связь со своим одноименным святым. Считается, что наш небесный покровитель всю жизнь защищает нас от несчастий и проблем. Чтобы небесная защита была у ребенка, малышу дают имя из списка именин за день рождения.

Мужские именины 13 июня 2021 года

Борис: образовано от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе", от тюркского слова барыш - "выгода".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий" от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Филипп: происходит от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Женские именины 13 июня 2021 года

Кристина: произошло от мужского имени Христиан, от латинского имени Christianus - "христианка".

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Автор: Екатерина Пулатова