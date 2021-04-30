Эта ночь считается временем разгула нечистой силы.

В ночь с 30 апреля на 1 мая ежегодно отмечается Вальпургиева ночь, которая считается самой мистической датой в году. В этом празднике соединились традиции христианства и язычества. Он пользуется большой популярностью в католических и скандинавских странах, но и в Украине есть его поклонники.

История Вальпургиевой ночи

Читайте такжеДень труда 1 мая: история дня и традиции празднования в УкраинеКорнями праздник уходит в дохристианские средневековые времена. У предков современных немцев существовало поверье, что в эту ночь ведьмы устраивают шабаш на горе. Они славят Сатану, насылают порчу и занимаются темной магией. Язычники устраивали шумные гуляния с песнями и прыжками через костер, чтобы отпугнуть нечистую силу.

В христианские времена праздник получил название в честь христианской святой Вальпурги или Вальбурги, которая считается покровительницей больных, беременных и моряков, защитницей от голода и неурожая. В праздновании Вальпургиевой ночи по сей день преобладают христианские и народные традиции.

Обычаи и обряды в Вальпургиеву ночь

Традиции Вальпургиевой ночи отличаются у разных народов. Одним из главных обычаев сегодня является изгнание темных сил. Чтобы ведьмы и злые духи не мучили людей, их изгоняют веселыми песнями, танцами, прыжками через костер и хороводами вокруг украшенного дерева.

Также Вальпургиева ночь считается очень удачным временем для проведения гаданий, приворотов, ворожбы. Девушки с утра умываются росой, чтобы быть молодыми и красивыми. В эту дату изготовляют талисманы и заряжают амулеты. Стоит заметить, что церковь не одобряет подобных забав и считает их ересью.

Некоторые люди считают Вальпургиевую ночь праздником весны: собирают целебные травы и растения, сжигают прошлогодние листья, проводят работы на даче.

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Автор: Екатерина Пулатова