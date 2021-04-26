Некоторым знакам нужно внимательнее следить за здоровьем в эту неделю.

Гороскоп здоровья для всех знаков расскажет, какие опасности подстерегают представителей разных знаков на этой неделе, и как защитить свое здоровье.

Овен

Прислушиваться к советам друзей, коллег и родных в сфере здоровья не нужно. Любые рекомендации будут для вас бесполезны или даже навредят. При любых проблемах со здоровьем нужно обращаться только к профессионалу. В конце недели могут возникнуть проблемы с давлением и боли в сердце.

Телец

Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхатьВы ощутите симптомы весеннего авитаминоза: слабость, головокружение, раздражительность и сонливость. Ешьте больше овощей, фруктов и морской рыбы, ограничьте употребление алкоголя и проводите больше времени на свежем воздухе. Не рекомендуется вести сидячий образ жизни.

Близнецы

Близнецам гороскоп советует быть осторожнее на дороге и при спортивных тренировках. Очень высок шанс растяжений, травм и переломов. Не носите тяжелые вещи и снизьте физические нагрузки. На выходных могут возникнуть проблемы с носом и горлом. Избегайте переохлаждения.

Рак

В начале недели Раков будет мучить головная боль. Вам следует больше отдыхать и не проводить много времени за компьютером. Полезным будет физический труд на свежем воздухе. К концу недели самочувствие улучшится, но могут появиться проблемы со сном.

Лев

На этой неделе самым уязвимым органом Львов будет желудок. Вероятно, ваш рацион питания не очень полезный. Откажитесь на газированных напитков, жареной еды и жирного мяса. На выходных из-за стрессовых ситуаций Львы могут быть раздражительными.

Дева

Женщинам этого знака нужно обратить внимание на женское здоровье. Особенно трудной будет эта неделя для беременных. Важно одеваться по погоде и избегать сквозняков. Простудные заболевания могут протекать с осложнениями, поэтому лучше их избегать.

Весы

Качественное питание - залог вашего хорошего самочувствия на этой неделе. Весам нельзя голодать и переедать. Не стоит злоупотреблять алкоголем и устраивать перекусы между приемами пищи. В середине недели может болеть спина, а ближе в выходным стоит позаботиться о здоровье зубов.

Скорпион

Гороскоп советует Скорпионам не напрягать глаза и проводить меньше времени за компьютером. Полезно принимать витамины и делать гимнастику. Людям с плохим зрением нужно обязательно носить очки или линзы. В начале недели не следует переедать и нервничать.

Стрелец

Читайте такжеПолнолуние 27 апреля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаВаше самочувствие будет сильно зависеть от вашего настроения. Стрессы, раздражительность и пренебрежение к себе могут серьезно повлиять на самочувствие. Стрельцам нужно заботиться о себе, не перерабатывать и больше отдыхать. Операции и медицинские обследования стоит отложить до следующей недели, а вот массаж и косметологические процедуры будут полезны сейчас.

Козерог

Козерогам не стоит накручивать себя и ставить себе диагноз по интернету. Никакое серьезное заболевание вам не угрожает. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем - обратитесь к врачу и пройдите обследование. Доверять родным и друзьям в вопросах здоровья не нужно - вряд ли они посоветуют что-то полезное.

Водолей

В начале недели вас могут беспокоить спазмы, судороги и сердечные боли. Также возможны проблемы с давлением. Уязвимыми будут почки и органы малого таза. Очень нежелательно есть острую и соленую пищу на этой неделе.

Рыбы

Полезно будет провести очистку организма, сесть на двухдневную диету из легкой пищи и очистить кожу. Уделите больше внимания здоровью волос и зубов. Заболевать на этой неделе крайне нежелательно, иначе будете долго выздоравливать.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова