Пора вспомнить о дипломатичности и толерантности.

Астрологи составили гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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Овен

Вам рекомендуется завтра не давать слабину, иначе окружающие повесят на вас свои проблемы.

Телец

Завтра вы возможно будете чувствовать давление со стороны. Но все, что вас остается - это смириться с этим.

Близнецы

6 мая удача будет на вашей стороне, и вы сможете совершить прорыв в каком-то деле.

Рак

Слово дня "справедливость". Вы будете бросаться на помощь всем, кто в этом нуждается.

Лев

Завтра вы будете искать истину во всех вопросах. Но вам стоит задуматься, нужна ли она еще кому-то, кроме вас.

Дева

Постарайтесь завтра не извиваться. Вы знаете прямую дорогу, и она точно приведет вас к желаемому.

Весы

6 мая вам следует говорить людям то, что они хотят услышать. Только так вы сможете сохранить с ними хорошие отношения.

Скорпион

Вам лучше не подходить даже на пушечный выстрел к делам, которые требуют времени и деликатного подхода.

Стрелец

Завтрашний день сулит вам решение накопившихся вопросов. Хватит их уже откладывать на потом.

Козерог

У вас могут возникнуть проблемы с близкими или окружающими. Поэтому постарайтесь делать как можно чаще умное выражение лица.

Водолей

Есть опасность, что завтра вы будете слишком расточительными. Помните, что деньги любят счет.

Рыбы

В вас может проснуться критик. Но будьте готовы к тому, что таким поведением вы можете серьезно обидеть людей.

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Автор: Диана Могилевич