Звезды говорят, что завтра у некоторых знаков Зодиака могут возникнуть обманчивые чувства.

Астрологи составили гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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Овен

Завтра вас ждет много разных событий, которые потребуют активности.

Телец

А на вас 13 мая посыпятся денежки оттуда откуда вы не ждали.

Близнецы

Близнецов может настигнуть меланхолия и даже раздражительность. Постарайтесь не выливать весь свой негатив на окружающих.

Рак

Все, что от вас завтра потребуется, так это просто плыть по течению.

Лев

Звезды будут на вашей стороне и откроют вам новые горизонты.

Дева

Завтра Дева будет склонна демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины.

Весы

13 мая вам предоставиться возможность изменить мнение о каком-то человеке.

Скорпион

У вас завтра все может пойти не по плану. Такая обстановка будет требовать быстрого принятия решений.

Стрелец

Постарайтесь прислушиваться к своей интуиции. Завтра она вас не подведет.

Козерог

Не воспринимайте шутки окружающих близко к сердцу. Иначе вы рискуете испортить с ними отношения.

Водолей

Вы сможете завтра одержать победу над кем-то или над чем-то. Дерзайте!

Рыбы

Посвятите день родным и близким. Особой активности от вас 13 мая не потребуется.

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Автор: Диана Могилевич