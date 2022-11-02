Дмитриевская родительская суббота - один из поминальный дней в году, когда можно почтить умерших родных.

В православии установлены специальные дни, когда верующие могут почтить память погибших близких, помолиться за упокой их души в церкви и посетить могилу. Это поминальные родительские субботы. Всего в году 8 таких дат. Самая поздняя из них - Дмитриевская родительская суббота - приурочена ко дню памяти святого Дмитрия Солунского.

Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2022 году

Дмитриевская поминальная суббота отмечается в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия 8 ноября. В этом году поминальная суббота выпадает на 5 ноября.

Дмитриевская родительская суббота - история дня

Есть несколько версий происхождения Дмитриевской субботы. По одной версии, обычай поминать воинов появился после Куликовой битвы, а со временем распространился не только на военных, но и на всех верующих. По другой теории, традиция поминать предков в конце осени издавна существовала у украинцев и сама закрепилась в церковном календаре.

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Обычаи на Дмитриевскую субботу

В этот день в храмах проводится богослужение за упокой души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех умерших близких, а также заказать отдельный молебен для них. Также можно передать батюшке записку с именем умершего, чтобы священник упомянул человека в молитве.

Если нет возможности посетить церковь, можно помолиться за усопших дома. Часто родные умершего собираются за одним столом и вместе вспоминают погибшего. На стол ставят кутью, блины и пироги, а также любимые блюда умерших.

Допустимо посетить кладбище и убрать могилу умершего на Дмитриевскую поминальную субботу. При этом на кладбище нужно вести себя прилично и скромно.

Что нельзя делать в Дмитриевскую субботу

Если поминаете родного на кладбище, то категорически запрещено выпивать алкоголь, устраивать застолье и веселиться возле могилы. Это считается большим грехом.

На могиле не стоит оставлять еду, алкоголь, конфеты и другие предметы. Это не христианский, а языческий обычай.

Если поминаете близкого дома, то не стоит делать это в грязной и неубранной квартире.

В этот день можно жертвовать в храм постные продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь.

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