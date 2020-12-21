Наши предки связывали День зимнего солнцестояния со множеством примет и суеверий.

Сегодня, 21 декабря, в мире будет День зимнего солнцестояния.

Это означает, что нас ожидает самая длинная ночь и самый короткий день в году.

В День зимнего солнцестояния Солнце достигает своей самой южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в северном полушарии.

В 2020 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 7:56, а зайдет через 8 часов, в 15:56.

Читайте такжеДень летнего солнцестояния: приметы, обряды, чего нельзя делать

Уже после 22 декабря продолжительность дня постепенно увеличивается, а ночи, наоборот, становятся короче.

Наши предки связывали День зимнего солнцестояния со множеством примет и суеверий.

Зимнее солнцестояние: приметы

Дождь идет - к мокрой весне.

Солнце ясное, лучистое - Новый год морозный, мрачно и иней на деревьях - под Новый год облачно, с оттепелью.

В день зимнего солнцестояния можно увеличить урожай, если потрясти фруктовые деревья.

Если срезанные вишневые веточки зацветут к Рождеству - будет много ягод.

Тихий безветренный день - хороший урожай плодовых деревьев.

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Если на деревьях лежит иней - в будущем сезоне стоит ждать много зерна.

Что можно делать в зимнее солнцестояние

По мнению астрологов, зимнее солнцестояние благоприятно для того, чтобы подвести итоги года, избавиться от всего ненужного и продумать планы на будущее.

Считается, что в это время можно загадать желание: энергия Солнца поспособствует его исполнению.

День полезно провести в медитации, мире, внутреннем очищении, общении с близкими людьми. Можно нарядить елку, украсив ее игрушками, символизирующими мечты.

21 декабря также рекомендуется встретить и поприветствовать Солнце.

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

Ссориться, ругаться, злиться на окружающих.

Устраивать шумные гуляния с алкоголем.

Жадничать: считается, что щедрые в новом году будут одарены вдвойне, а скупцы получат по заслугам.

Встречать зимнее солнцестояние в грязном доме – по примете, это сулит неприятности.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН