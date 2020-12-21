Сегодня, 21 декабря, в мире будет День зимнего солнцестояния.
Это означает, что нас ожидает самая длинная ночь и самый короткий день в году.
В День зимнего солнцестояния Солнце достигает своей самой южной точки и находится минимально низко над горизонтом. Именно этот день считается началом астрономической зимы в северном полушарии.
В 2020 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 12:02 по киевскому времени. Солнце взойдет в 7:56, а зайдет через 8 часов, в 15:56.
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Уже после 22 декабря продолжительность дня постепенно увеличивается, а ночи, наоборот, становятся короче.
Наши предки связывали День зимнего солнцестояния со множеством примет и суеверий.
Зимнее солнцестояние: приметы
- Дождь идет - к мокрой весне.
- Солнце ясное, лучистое - Новый год морозный, мрачно и иней на деревьях - под Новый год облачно, с оттепелью.
В день зимнего солнцестояния можно увеличить урожай, если потрясти фруктовые деревья.
- Если срезанные вишневые веточки зацветут к Рождеству - будет много ягод.
- Тихий безветренный день - хороший урожай плодовых деревьев.
Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
- Если на деревьях лежит иней - в будущем сезоне стоит ждать много зерна.
Что можно делать в зимнее солнцестояние
По мнению астрологов, зимнее солнцестояние благоприятно для того, чтобы подвести итоги года, избавиться от всего ненужного и продумать планы на будущее.
Считается, что в это время можно загадать желание: энергия Солнца поспособствует его исполнению.
День полезно провести в медитации, мире, внутреннем очищении, общении с близкими людьми. Можно нарядить елку, украсив ее игрушками, символизирующими мечты.
21 декабря также рекомендуется встретить и поприветствовать Солнце.
Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния
Ссориться, ругаться, злиться на окружающих.
Устраивать шумные гуляния с алкоголем.
Жадничать: считается, что щедрые в новом году будут одарены вдвойне, а скупцы получат по заслугам.
Встречать зимнее солнцестояние в грязном доме – по примете, это сулит неприятности.
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