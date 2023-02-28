Сегодня отмечают свой профессиональный праздник военные специалисты, без которых не обойдется ни один летчик. 28 февраля в Украине празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины - история и значение праздника
День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины был учрежден приказом министра обороны в 2008 году. С тех пор каждый год 28 февраля штурманы военной авиации отмечают свой профессиональный праздник.
Военный штурман - важная и ответственная профессия в Украине, особенно в такое сложное для нашей страны время. Выпустить боевое или транспортное авиасудно с аэродрома - это не просто дать "добро" на вылет. От расчетов штурмана зависят жизни пилотов и исход военных действий. Он должен изучить массу важных деталей и спланировать маршрут самолета так, чтобы у пилотов были шансы на безопасное возвращение при любых чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, штурманы могут вести аэрофотосъемку, контролировать прохождение пунктов маршрута и целей, выполнять прицеливание и сбрасывание бомб, наведение и пуски ракет, заниматься десантированием личного состава, военной техники и грузов. За этим всем стоит высокая квалификация штурмана и совершенное знание своего дела.
Поздравления с Днем штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины 2023 - картинки, стихи, проза
УНИАН собрал лучшие поздравления в День штурманской службы авиации ВСУ.
Штурман, как звезда для истинных пилотов -
Проведет сквозь ветер и печальный дождь,
Штурману желаем мы отличнейших полетов,
Исполнения того, чего ты больше ждешь!
***
С днем штурманской службы!
Удачных полетов!
Держать чтобы крепко
Курс самолета!
Мотор чтоб не глохнул,
А громко гудел,
В полете тебе
Чтобы песню он пел!
***
Ты маршрут проложишь верный,
Курс для нас всегда найдешь,
Знаем, что с тобою, штурман,
На войне не пропадешь,
Мы тебе желаем счастья
И успехов в праздник твой,
После службы своей трудной
Возвращайся ты домой!
***
Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем никогда не ошибаться в своих расчетах и дальше повышать мастерство и учить молодежь. Добросовестно и профессионально подходить к решению всех задач, которые перед вами ставит руководство и боевая обстановка - как вы это демонстрируете в труднейший период нашего сопротивления враждебной агрессии! С праздником, штурманы Украинской Победы!