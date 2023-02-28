28 февраля штурманы авиации Вооруженных сил Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник военные специалисты, без которых не обойдется ни один летчик. 28 февраля в Украине празднуют День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины - история и значение праздника

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины был учрежден приказом министра обороны в 2008 году. С тех пор каждый год 28 февраля штурманы военной авиации отмечают свой профессиональный праздник.

Военный штурман - важная и ответственная профессия в Украине, особенно в такое сложное для нашей страны время. Выпустить боевое или транспортное авиасудно с аэродрома - это не просто дать "добро" на вылет. От расчетов штурмана зависят жизни пилотов и исход военных действий. Он должен изучить массу важных деталей и спланировать маршрут самолета так, чтобы у пилотов были шансы на безопасное возвращение при любых чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, штурманы могут вести аэрофотосъемку, контролировать прохождение пунктов маршрута и целей, выполнять прицеливание и сбрасывание бомб, наведение и пуски ракет, заниматься десантированием личного состава, военной техники и грузов. За этим всем стоит высокая квалификация штурмана и совершенное знание своего дела.

Видео дня

Поздравления с Днем штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины 2023 - картинки, стихи, проза

УНИАН собрал лучшие поздравления в День штурманской службы авиации ВСУ.

Штурман, как звезда для истинных пилотов -

Проведет сквозь ветер и печальный дождь,

Штурману желаем мы отличнейших полетов,

Исполнения того, чего ты больше ждешь!

***

С днем штурманской службы!

Удачных полетов!

Держать чтобы крепко

Курс самолета!

Мотор чтоб не глохнул,

А громко гудел,

В полете тебе

Чтобы песню он пел!

***

Ты маршрут проложишь верный,

Курс для нас всегда найдешь,

Знаем, что с тобою, штурман,

На войне не пропадешь,

Мы тебе желаем счастья

И успехов в праздник твой,

После службы своей трудной

Возвращайся ты домой!

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем никогда не ошибаться в своих расчетах и дальше повышать мастерство и учить молодежь. Добросовестно и профессионально подходить к решению всех задач, которые перед вами ставит руководство и боевая обстановка - как вы это демонстрируете в труднейший период нашего сопротивления враждебной агрессии! С праздником, штурманы Украинской Победы!

Вас также могут заинтересовать новости: