28 февраля все работники патрульно-постовой службы отмечают профессиональный праздник.

Ежегодно 28 февраля в Украине поздравляют работников патрульно-постовой службы и благодарят их за работу. День работников патрульно-постовой службы был учрежден в 2010 году.

ППС Украины была создана в 2006 году после ликвидации милиции. Работники ППС охраняют правопорядок в общественных местах, пресекают правонарушения, помогают раскрыть преступления. Без них в городах жилось бы гораздо опаснее. УНИАН собрал несколько поздравлений и открыток для всех работников ППС Украины.

Поздравления с Днем патрульно-постовой службы 2023

Всегда — зимою в стужу,

Видео дня

В июльский летний зной —

Несет достойно службу

Патрульный постовой.

Так пусть же хоть сегодня

Притихнет город весь,

Пока свой праздник славный

Отметит ППС.

***

С днем ППС Украины поздравляю,

От всей души добра желаю.

Работа ваша всем важна,

Защита гражданам нужна.

Пусть исполняются мечты,

В душе вам мира, теплоты.

Здоровья на года вперед,

Удача вас всегда найдет!

***

ППС всегда на страже —

Знает украинец каждый!

Вам спасибо говорим,

За покой благодарим!

Вам желаем улиц добрых

И прохожих трезвых, бодрых.

Хулиганы чтоб боялись

Во дворах не появлялись.

***

Пожелать хочу вам в жизни

Больше радостных чудес.

Поздравления сегодня

Всем ребятам с ППС.

Ох, нелегкая работа

Вам досталась по судьбе.

Сил, здоровья вам желаю,

Воли в жизненной борьбе.

***

С Днем ППС Украины. Пусть все вызовы заканчиваются мирно, спокойно, а удача неизменно будет рядом. Желаю уважения, уюта, позитива и счастья на долгие годы. Спасибо за то, что оберегаете наш покой. С праздником!

***

Поздравляю работников патрульно-постовой службы Украины! Желаю жизненной энергии, уверенности, крепких сил, здоровья, мужества, решительности и героических поступков. Желаю никогда не терять бдительности. Желаю всегда добиваться стопроцентного успеха!

***

Поздравляю с днем ППС! Желаю без правонарушений на дорогах, без пробок и ям, без ссор и разногласий. Пусть после тяжелого дня не болят ноги, а настроение будет отличным, чтобы дома ждали и любили.

***

Спасибо всем сотрудникам украинской ППС за работу, за сохранение спокойствия и отсутствие пробок на дорогах. Пусть не будет аварий, не будет ям и крутых поворотов. А в семье желаю уюта и тепла, счастья и улыбок.

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