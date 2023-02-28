Ежегодно 28 февраля в Украине поздравляют работников патрульно-постовой службы и благодарят их за работу. День работников патрульно-постовой службы был учрежден в 2010 году.
ППС Украины была создана в 2006 году после ликвидации милиции. Работники ППС охраняют правопорядок в общественных местах, пресекают правонарушения, помогают раскрыть преступления. Без них в городах жилось бы гораздо опаснее. УНИАН собрал несколько поздравлений и открыток для всех работников ППС Украины.
Поздравления с Днем патрульно-постовой службы 2023
Всегда — зимою в стужу,
В июльский летний зной —
Несет достойно службу
Патрульный постовой.
Так пусть же хоть сегодня
Притихнет город весь,
Пока свой праздник славный
Отметит ППС.
***
С днем ППС Украины поздравляю,
От всей души добра желаю.
Работа ваша всем важна,
Защита гражданам нужна.
Пусть исполняются мечты,
В душе вам мира, теплоты.
Здоровья на года вперед,
Удача вас всегда найдет!
***
ППС всегда на страже —
Знает украинец каждый!
Вам спасибо говорим,
За покой благодарим!
Вам желаем улиц добрых
И прохожих трезвых, бодрых.
Хулиганы чтоб боялись
Во дворах не появлялись.
***
Пожелать хочу вам в жизни
Больше радостных чудес.
Поздравления сегодня
Всем ребятам с ППС.
Ох, нелегкая работа
Вам досталась по судьбе.
Сил, здоровья вам желаю,
Воли в жизненной борьбе.
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С Днем ППС Украины. Пусть все вызовы заканчиваются мирно, спокойно, а удача неизменно будет рядом. Желаю уважения, уюта, позитива и счастья на долгие годы. Спасибо за то, что оберегаете наш покой. С праздником!
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Поздравляю работников патрульно-постовой службы Украины! Желаю жизненной энергии, уверенности, крепких сил, здоровья, мужества, решительности и героических поступков. Желаю никогда не терять бдительности. Желаю всегда добиваться стопроцентного успеха!
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Поздравляю с днем ППС! Желаю без правонарушений на дорогах, без пробок и ям, без ссор и разногласий. Пусть после тяжелого дня не болят ноги, а настроение будет отличным, чтобы дома ждали и любили.
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Спасибо всем сотрудникам украинской ППС за работу, за сохранение спокойствия и отсутствие пробок на дорогах. Пусть не будет аварий, не будет ям и крутых поворотов. А в семье желаю уюта и тепла, счастья и улыбок.