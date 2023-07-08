8 июля в Украине отмечают День семьи. В этот день поздравляют родителей, супругов, любимых. Об истории праздника, что подарить, что нельзя делать в этот день, а также как красиво поздравить - рассказываем в материале.
- Почему День семьи, любви и верности 8 июля - история праздника
- Кого нужно поздравлять с Днем семьи любви и верности
- Что нельзя делать в День семьи, любви и верности
- Что является символом праздника День семьи, любви и верности
- День семьи - картинки и красивые поздравления
Почему День семьи, любви и верности 8 июля - история праздника
8 июля в православной церкви почитают двух святых - Петра и Февронию, которых считают покровителями семьи. Им молятся о детях, а незамужние девушки просят помощи встретить достойного жениха. Поэтому именно 8 июля отмечают и День семьи в Украине. Праздновать его начали в 2012 году, в некотором роде это - украинский прототип Дня влюбленных.
Кого нужно поздравлять с Днем семьи любви и верности
В День семьи, любви и верности принято звонить родным, или приглашать их в гости, чтобы сказать слова благодарности за то, что они есть. Тем, у кого пока нет своей семьи, желают поскорее создать ее.
Что нельзя делать в День семьи, любви и верности
По народным поверьям в этот день есть несколько запретов, которые не следует нарушать супругам и влюбленным:
- нельзя ссориться и выяснять отношения - могут расстаться или долго не смогут помириться;
- венчаться - сейчас длится Петров пост 2023, поэтому церковь запрещает венчание;
- пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой - к скандалам.
В то же время этот день - один из самых лучших для женитьбы, обручения и признания в любви.
Что является символом праздника День семьи, любви и верности
Символ этого праздника - полевые цветы ромашки. Их принято дарить в этот день супругам и любимым - как признание в любви и обещание хранить верность. Из этих цветов также плетут венки, а ромашку аптечную собирают и сушат, чтобы в долгие зимние вечера всей семьей пить ромашковый чай.
День семьи - картинки и красивые поздравления
Поздравить с праздником можно своими словами, просто сказав родным людям всего лишь два слова: "спасибо" и "люблю". Если двумя словами не обойтись - то найдите свое пожелание в нашей подборке.
Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.
Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!
***
Пускай наша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят любовь и покой. Добра и процветания, душевного богатства и мира нам поскорее. С Днем семьи!
***
Моя любимая семья,
Вы в жизни - главная награда!
Вас всех люблю всем сердцем я,
Другого счастья мне не надо!
Мои слова - это не лесть,
Вы в мыслях каждую минуту!
Спасибо, что вы просто есть,
Всю жизнь ценить вас сильно буду!
***
Пусть ваше семейное счастье будет необъятным, пусть ваши сердца переполняют любовь, нежность и надежда. Желаю, чтобы близкие люди всегда были с вами рядом, никогда не предавали и ценили вас.
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В прекрасный праздник - День семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, радости, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
Поздравляю Вас и Ваших близких с днем семьи, любви и верности! Желаю вам никогда не забывать, как много значит для вас семья. Дарите друг другу любовь, доброту и внимание, всегда держитесь вместе, несмотря на все испытания судьбы и жизненные трудности, цените и уважайте друг друга и пусть Господь благословит вас!
***
Счастья, верности, любви,
Заботы, понимания.
Чтоб в семье хватало всем
Ласки и внимания.
Чтоб друг друга берегли,
Слова дарили теплые.
Атмосфера пусть в семье
Будет всегда добрая!
***
Пусть твоя семья всегда будет твоей гордостью, пусть любовь твоего сердца не знает разочарований, пусть верность твоей души дарит уют и покой тебе и твоим близким. Здоровья и мира вам и вашему дому. С Днем семьи!
***
Желаю вам любви красивой,
Желаю вам семьи счастливой,
Друг другу, верность сохраняя,
Живите дружно, бед не зная!
И помните друзья мои,
Не ничего, важней семьи!
***
Устойчивых отношений, мизерных проблем, легкого общения и взаимопонимания. Пусть все печали проходят стороной, на душе будет тихо и спокойно. Укрепляйте свой союз, гордитесь успехами и достижениями и поддерживайте друг друга ежеминутно!
***
Поздравляю с днем семьи
И желаю счастья,
Мира, верности, любви,
Жизни без напастей.
Помогайте в трудный час,
И держитесь рядом,
Пусть любимый человек
Согревает взглядом.
Пусть тепло родных сердец,
Прибавляет силы,
Будьте поняты всегда
И всегда любимы.
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Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
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С праздником любви и верности! Желаю тебе найти близкого по духу человека, твою вторую половинку и нежно беречь ваши чувства. Никогда не пренебрегай родными и близкими людьми. Света и тепла, душевного комфорта, семейного уюта и благополучия!