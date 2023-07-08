Что пожелать в День семьи самым дорогим людям на земле.

8 июля в Украине отмечают День семьи. В этот день поздравляют родителей, супругов, любимых. Об истории праздника, что подарить, что нельзя делать в этот день, а также как красиво поздравить - рассказываем в материале.

Почему День семьи, любви и верности 8 июля - история праздника

8 июля в православной церкви почитают двух святых - Петра и Февронию, которых считают покровителями семьи. Им молятся о детях, а незамужние девушки просят помощи встретить достойного жениха. Поэтому именно 8 июля отмечают и День семьи в Украине. Праздновать его начали в 2012 году, в некотором роде это - украинский прототип Дня влюбленных.

Кого нужно поздравлять с Днем семьи любви и верности

В День семьи, любви и верности принято звонить родным, или приглашать их в гости, чтобы сказать слова благодарности за то, что они есть. Тем, у кого пока нет своей семьи, желают поскорее создать ее.

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Что нельзя делать в День семьи, любви и верности

По народным поверьям в этот день есть несколько запретов, которые не следует нарушать супругам и влюбленным:

нельзя ссориться и выяснять отношения - могут расстаться или долго не смогут помириться;

венчаться - сейчас длится Петров пост 2023, поэтому церковь запрещает венчание;

пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой - к скандалам.

В то же время этот день - один из самых лучших для женитьбы, обручения и признания в любви.

Что является символом праздника День семьи, любви и верности

Символ этого праздника - полевые цветы ромашки. Их принято дарить в этот день супругам и любимым - как признание в любви и обещание хранить верность. Из этих цветов также плетут венки, а ромашку аптечную собирают и сушат, чтобы в долгие зимние вечера всей семьей пить ромашковый чай.

День семьи - картинки и красивые поздравления

Поздравить с праздником можно своими словами, просто сказав родным людям всего лишь два слова: "спасибо" и "люблю". Если двумя словами не обойтись - то найдите свое пожелание в нашей подборке.

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!

***

Пускай наша семья всегда будет прочной крепостью, стены которой смогут выдержать любые ветра, неприятности и напасти. А внутри этих стен пускай всегда царят любовь и покой. Добра и процветания, душевного богатства и мира нам поскорее. С Днем семьи!

***

Моя любимая семья,

Вы в жизни - главная награда!

Вас всех люблю всем сердцем я,

Другого счастья мне не надо!

Мои слова - это не лесть,

Вы в мыслях каждую минуту!

Спасибо, что вы просто есть,

Всю жизнь ценить вас сильно буду!

***

Пусть ваше семейное счастье будет необъятным, пусть ваши сердца переполняют любовь, нежность и надежда. Желаю, чтобы близкие люди всегда были с вами рядом, никогда не предавали и ценили вас.

***

В прекрасный праздник - День семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, радости, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Поздравляю Вас и Ваших близких с днем семьи, любви и верности! Желаю вам никогда не забывать, как много значит для вас семья. Дарите друг другу любовь, доброту и внимание, всегда держитесь вместе, несмотря на все испытания судьбы и жизненные трудности, цените и уважайте друг друга и пусть Господь благословит вас!

***

Счастья, верности, любви,

Заботы, понимания.

Чтоб в семье хватало всем

Ласки и внимания.

Чтоб друг друга берегли,

Слова дарили теплые.

Атмосфера пусть в семье

Будет всегда добрая!

***

Пусть твоя семья всегда будет твоей гордостью, пусть любовь твоего сердца не знает разочарований, пусть верность твоей души дарит уют и покой тебе и твоим близким. Здоровья и мира вам и вашему дому. С Днем семьи!

***

Желаю вам любви красивой,

Желаю вам семьи счастливой,

Друг другу, верность сохраняя,

Живите дружно, бед не зная!

И помните друзья мои,

Не ничего, важней семьи!

***

Устойчивых отношений, мизерных проблем, легкого общения и взаимопонимания. Пусть все печали проходят стороной, на душе будет тихо и спокойно. Укрепляйте свой союз, гордитесь успехами и достижениями и поддерживайте друг друга ежеминутно!

***

Поздравляю с днем семьи

И желаю счастья,

Мира, верности, любви,

Жизни без напастей.

Помогайте в трудный час,

И держитесь рядом,

Пусть любимый человек

Согревает взглядом.

Пусть тепло родных сердец,

Прибавляет силы,

Будьте поняты всегда

И всегда любимы.

***

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

***

С праздником любви и верности! Желаю тебе найти близкого по духу человека, твою вторую половинку и нежно беречь ваши чувства. Никогда не пренебрегай родными и близкими людьми. Света и тепла, душевного комфорта, семейного уюта и благополучия!

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