Сегодня отмечается профессиональный праздник служителей закона.

Сегодня, 15 декабря, работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник. Современную судебную систему Украины составляют: Конституционный Суд Украины, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины.

История праздника

Праздник работников судов был установлен Указом Президента от 8 декабря 2000 года, "учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства".

День празднования был выбран в честь создания в честь создания Генерального суда в Украинской Народной Республике в 15 декабря 1917. Таким образом, в Украине была создана собственная судебная система и велась работа, направленная на обеспечение утверждения судебной власти.

Сейчас правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, согласно Конституции. Там же прописаны и требования к кандидатам в судьи. Они должны иметь соответствующее образование, стаж юридической работы, проживать в Украине не меньше десяти лет и владеть государственным языком.

Поздравления с Днем работников суда

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

В суде всегда все не так просто.

Возможно, это лишь слова.

Но вам, в ваш праздник, нужно просто,

Чтоб отдыхала голова.

Мы вам желаем только счастья,

Чтоб было в жизни лишь добро.

Чтоб пронеслись мимо ненастья,

В любви все было хорошо.

Пусть будут судьи нашей Украины

Долг всегда свой честно исполнять!

У нас перед Фемидой все едины,

И это нужно каждому понять!

Пускай у вас в судах царит порядок,

Пускай вам удаются все задачи,

И рост карьерный будет прост и гладок,

Желаю вам успехов и удачи!

Суд идёт! Это про вас.

Вы — защита Украины.

Пожелаем вам сейчас

Справедливости единой!

Хоть Фемида и слепа,

Но улики врать не могут,

Пусть терпенье и запал

С приговором вам помогут.

И ответственный ваш труд

Пусть в народе уважают,

И зарплаты возрастут,

И начальство поощряет!

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Автор: Екатерина Пулатова