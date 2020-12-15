Сегодня, 15 декабря, работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник. Современную судебную систему Украины составляют: Конституционный Суд Украины, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины.
История праздника
Праздник работников судов был установлен Указом Президента от 8 декабря 2000 года, "учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства".
День празднования был выбран в честь создания в честь создания Генерального суда в Украинской Народной Республике в 15 декабря 1917. Таким образом, в Украине была создана собственная судебная система и велась работа, направленная на обеспечение утверждения судебной власти.
Сейчас правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, согласно Конституции. Там же прописаны и требования к кандидатам в судьи. Они должны иметь соответствующее образование, стаж юридической работы, проживать в Украине не меньше десяти лет и владеть государственным языком.
Поздравления с Днем работников суда
В День работника суда
Поздравляет вся страна:
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
В суде всегда все не так просто.
Возможно, это лишь слова.
Но вам, в ваш праздник, нужно просто,
Чтоб отдыхала голова.
Мы вам желаем только счастья,
Чтоб было в жизни лишь добро.
Чтоб пронеслись мимо ненастья,
В любви все было хорошо.
Пусть будут судьи нашей Украины
Долг всегда свой честно исполнять!
У нас перед Фемидой все едины,
И это нужно каждому понять!
Пускай у вас в судах царит порядок,
Пускай вам удаются все задачи,
И рост карьерный будет прост и гладок,
Желаю вам успехов и удачи!
Суд идёт! Это про вас.
Вы — защита Украины.
Пожелаем вам сейчас
Справедливости единой!
Хоть Фемида и слепа,
Но улики врать не могут,
Пусть терпенье и запал
С приговором вам помогут.
И ответственный ваш труд
Пусть в народе уважают,
И зарплаты возрастут,
И начальство поощряет!
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