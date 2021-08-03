Во всем мире это событие отмечается в первую пятницу августа.

В 2021 году праздник выпадает на 6 число. Отмечают эту дату и производители, и поклонники напитка. Пиво - один из самых популярных напитков в мире, его история насчитывает несколько веков. Существует множество рецептов приготовления “пенного”, поэтому неудивительно, что в честь пива устраивают ярмарки, соревнования и даже фестивали.

Ранее мы рассказывали о том, кто как пьет и какой алкоголь по знаку Зодиака.

Когда День пива - история праздника

Американец Джесс Авшаломов был первым человеком, предложившим отмечать такой праздник. Причина проста и логична - он хотел привлечь больше посетителей в свой бар.

В первый раз торжество отметили в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Дата была фиксированной - 5 августа. Через 5 лет праздник стал популярным не только в США, но и во всем мире. В 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Тогда же изменилась и дата - первая пятница августа.

Всемирный день пива - секреты производства

Пиво, как мы уже сказали - один из самых древних напитков. Археологи утверждают, что в Древнем Египте пиво варили уже в 3.в. до н.э, поэтому, вполне возможно, что это происходило и в более ранний период. К примеру, зерновые культуры начали выращивать за 9000 лет до н.э, скорее всего, именно тогда и появился первый напиток.

Читайте такжеСочный ароматный шашлык: 5 рецептов любимого блюда, советы по выбору мяса и видам маринадаНекоторые историки даже говорят, что культивировать пшеницу начали не для выпекания хлеба, а для приготовления пива. Имя первого производителя напитка неизвестно, но состав от современного отличался точно.

Знакомый нам вид пиво обрело в 13-м веке, когда в него начали добавлять солод и хмель. Первые пивоварни появились в Европе. Рецепты находились в строжайшем секрете, передавались от отца к сыну. Говорят, что Исландия была первой страной, которая стала устраивать различные фестивали в День пива, а затем традицию “подхватили” в остальных уголках планеты.

С Днем пива - картинки, поздравления в стихах и прозе

Почтить час настал этот пенный напиток,

Ведь жизнь он украсит всегда,

Так сладко, когда его вкус ощущаешь,

С днём пива всех вас, друзья!

Всегда пусть на пиво денег хватает,

С утра голова не болит,

Ведь так позитивом оно заряжает

И душу приятно пьянит.

***

Пиво - непростой напиток,

Он лекарство от проблем,

Выпить пенного бокальчик

Я желаю нынче всем.

Всех с днем пива поздравляю,

Льется пусть оно рекой,

Будут пусть к нему орешки,

Чипсы, рыба под рукой.

Собирает пусть напиток

Всех друзей на огонек,

Преподаст пусть понимания

Он собравшимся урок.

***

День посвященный пиву, сегодня наступил.

И море всем эмоций счастливых подарил.

Мы пиво очень любим, мы хмель боготворим.

Сегодня очень весело с друзьями посидим.

За пивоваров кружечку мы пенного нальем,

И тост за их здоровье мы произнесем.

Всегда пусть будет пиво и солод на столе,

Ведь славный праздник пива празднуют везде.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Иван Бойко