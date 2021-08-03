В 2021 году праздник выпадает на 6 число. Отмечают эту дату и производители, и поклонники напитка. Пиво - один из самых популярных напитков в мире, его история насчитывает несколько веков. Существует множество рецептов приготовления “пенного”, поэтому неудивительно, что в честь пива устраивают ярмарки, соревнования и даже фестивали.
Ранее мы рассказывали о том, кто как пьет и какой алкоголь по знаку Зодиака.
Когда День пива - история праздника
Американец Джесс Авшаломов был первым человеком, предложившим отмечать такой праздник. Причина проста и логична - он хотел привлечь больше посетителей в свой бар.
В первый раз торжество отметили в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Дата была фиксированной - 5 августа. Через 5 лет праздник стал популярным не только в США, но и во всем мире. В 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Тогда же изменилась и дата - первая пятница августа.
Всемирный день пива - секреты производства
Пиво, как мы уже сказали - один из самых древних напитков. Археологи утверждают, что в Древнем Египте пиво варили уже в 3.в. до н.э, поэтому, вполне возможно, что это происходило и в более ранний период. К примеру, зерновые культуры начали выращивать за 9000 лет до н.э, скорее всего, именно тогда и появился первый напиток.
Читайте такжеСочный ароматный шашлык: 5 рецептов любимого блюда, советы по выбору мяса и видам маринадаНекоторые историки даже говорят, что культивировать пшеницу начали не для выпекания хлеба, а для приготовления пива. Имя первого производителя напитка неизвестно, но состав от современного отличался точно.
Знакомый нам вид пиво обрело в 13-м веке, когда в него начали добавлять солод и хмель. Первые пивоварни появились в Европе. Рецепты находились в строжайшем секрете, передавались от отца к сыну. Говорят, что Исландия была первой страной, которая стала устраивать различные фестивали в День пива, а затем традицию “подхватили” в остальных уголках планеты.
С Днем пива - картинки, поздравления в стихах и прозе
Почтить час настал этот пенный напиток,
Ведь жизнь он украсит всегда,
Так сладко, когда его вкус ощущаешь,
С днём пива всех вас, друзья!
Всегда пусть на пиво денег хватает,
С утра голова не болит,
Ведь так позитивом оно заряжает
И душу приятно пьянит.
***
Пиво - непростой напиток,
Он лекарство от проблем,
Выпить пенного бокальчик
Я желаю нынче всем.
Всех с днем пива поздравляю,
Льется пусть оно рекой,
Будут пусть к нему орешки,
Чипсы, рыба под рукой.
Собирает пусть напиток
Всех друзей на огонек,
Преподаст пусть понимания
Он собравшимся урок.
***
День посвященный пиву, сегодня наступил.
И море всем эмоций счастливых подарил.
Мы пиво очень любим, мы хмель боготворим.
Сегодня очень весело с друзьями посидим.
За пивоваров кружечку мы пенного нальем,
И тост за их здоровье мы произнесем.
Всегда пусть будет пиво и солод на столе,
Ведь славный праздник пива празднуют везде.