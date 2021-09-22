Сегодня отмечается старинный праздник - начало периода, когда день равен ночи.

День осеннего равноденствия наши предки праздновали испокон веков. Считалось, что такая дата обладает недюжинной энергетикой, поэтому 22 сентября можно просить у Высших сил исполнения своих желаний.

Ранее мы подробно рассказывали, какие ритуалы на День осеннего равноденствия можно проводить, а сегодня поделимся вариантами поздравлений с праздником.

День осеннего равноденствия 2021 - стихотворения и открытки

Когда пройдёт весенняя капель,

Утонет лета пыль в осенней луже,

Друзей пернатых поутихнет трель

И голос ветра станет вновь простужен,

На трон взойдёт правитель тёмный - Ночь,

И остановит Дня правление весеннее.

Не в силах мы природу превозмочь:

Сегодня - равноденствие осеннее.

***

В природе всех вещей уж так заведено,

Что где то увеличилось, то столько же пропало.

Будь это скорость, вес иль деньги все равно,

И нам всем знать об этом тоже не мешало.

День убывает, ночь уже растет,

И наступает время им сравниться.

Осенний начинается отсчет,

А через год все снова повторится.

И равноденствие подарит нам опять

Все краски осени в сентябрьскую страницу.

И астрономы будут повторять

Про солнце с боевою колесницей.

***

В костре из листьев осень прогорает,

От пряных трав кружится голова,

Сегодня равноденствие вступает

В природой ему данные права.

Подарит осень добрые мгновенья

И светлые надежды принесёт,

И будут искры счастья в настроенье

Тебя греть изнутри в грядущий год!

***

Чернеет ночь, за ней стучится день

И клином уплывает с журавлями.

Кто сильный? Кто опустит полутень,

А после поменяется местами?

День равноденствия, опавшею листвой,

Померясь силами и все ж не выиграв споре,

Чредуются и в дымке грозовой

Равны... О чем промолвят зори.

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Автор: Кристина Кащавцева