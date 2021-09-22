День осеннего равноденствия наши предки праздновали испокон веков. Считалось, что такая дата обладает недюжинной энергетикой, поэтому 22 сентября можно просить у Высших сил исполнения своих желаний.
Ранее мы подробно рассказывали, какие ритуалы на День осеннего равноденствия можно проводить, а сегодня поделимся вариантами поздравлений с праздником.
День осеннего равноденствия 2021 - стихотворения и открытки
Когда пройдёт весенняя капель,
Утонет лета пыль в осенней луже,
Друзей пернатых поутихнет трель
И голос ветра станет вновь простужен,
На трон взойдёт правитель тёмный - Ночь,
И остановит Дня правление весеннее.
Не в силах мы природу превозмочь:
Сегодня - равноденствие осеннее.
***
В природе всех вещей уж так заведено,
Что где то увеличилось, то столько же пропало.
Будь это скорость, вес иль деньги все равно,
И нам всем знать об этом тоже не мешало.
День убывает, ночь уже растет,
И наступает время им сравниться.
Осенний начинается отсчет,
А через год все снова повторится.
И равноденствие подарит нам опять
Все краски осени в сентябрьскую страницу.
И астрономы будут повторять
Про солнце с боевою колесницей.
***
В костре из листьев осень прогорает,
От пряных трав кружится голова,
Сегодня равноденствие вступает
В природой ему данные права.
Подарит осень добрые мгновенья
И светлые надежды принесёт,
И будут искры счастья в настроенье
Тебя греть изнутри в грядущий год!
***
Чернеет ночь, за ней стучится день
И клином уплывает с журавлями.
Кто сильный? Кто опустит полутень,
А после поменяется местами?
День равноденствия, опавшею листвой,
Померясь силами и все ж не выиграв споре,
Чредуются и в дымке грозовой
Равны... О чем промолвят зори.
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