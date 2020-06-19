День медика 2020: когда празднуют, история и интересные факты о медицине

Врачи, медсестры, акушеры, санитары, лаборанты и фельдшеры уже совсем скоро будут отмечать свой профессиональный праздник.

День медицинского работника – это ежегодный профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения, который отмечают в Украине.

День медика 2020: дата и история праздника

Читайте такжеДень отца 2020: как поздравить и что подарить

Празднование Дня медика было основано 3 июня 1994 года соответствующим указом первого президента Украины Леонида Кравчука. Согласно с ним, датой его празднования определено третье воскресенье июня.

Таким образом, в 2020 году врачи, медсестры, акушеры, санитары, лаборанты и фельдшеры будут отмечать свой профессиональный праздник в воскресенье, 21 июня.

Следует отметить, что помимо Дня медика, существуют также Международный день врача (ежегодно отмечается в первый понедельник октября) и День медицинской сестры (празднуется 12 мая)

Интересные факты о медиках и медицине

Врачи не носили белые халаты до XIX века. Так, во второй половине указанного века с подачи хирурга Эдинбургской королевской больницы Джозефа Листера в передовых клиниках в медицинский обиход начинают входить белые халаты.

Специальные экипажи для перевозки лежачих больных появились в больших городах в конце XIX века. Их и стали называть "каретами скорой помощи".

У итальянского нейрохирурга Клаудио Витале во время операции, которую он проводил, случился инфаркт. Однако он продолжил операцию и только через несколько часов попросил помощи у коллег и также был прооперирован.

"Отец медицины" Гиппократ, прежде чем назначить больному лекарство, рекомендовал лечебное голодание, пока не восстановятся все функции организма.

Первую успешную пересадку сердца от человека к человеку выполнил 3 декабря 1967 года Кристиан Барнард, руководивший кардиохирургическим отделом в больнице Гроот Шур в Кейптауне (ЮАР).

Структура ДНК была обнаружена в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном.

Около 64% медиков в мире работают сверхурочно. Некоторые врачи могут работать 60 часов в неделю.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram