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День летнего солнцестояния: приметы, обряды, чего нельзя делать

06:20, 21 июня 2020
Праздники
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Летнее солнцестояние 2020 года - что такое летнее солнцестояние, чего нельзя делать в этот день / Фото УНИАН

Летнее солнцестояние в 2020 году приходится на 21 июня, как и всегда. Это день, когда высота Солнца на небе является наивысшей, поэтому жители высоких широт планеты воспринимают день длиннее.

В народе летнее равноденствие 2020 называют еще серединой лета, потому что после этого день начинает медленно сокращаться.

Суть праздника и традиции

Летнее солнцестояние как праздник отмечается многими культурами, в том числе и славянами, у него есть языческие корни. В Украине это – Ивана Купала. Вероятно, праздник был установлен во времена, когда солнцестояние приходилось на 24 июня.

Фото УНИАН

Для предков день солнечного равноденствия был важен, ведь по нему они определяли первый день лета и ориентировались в периоде сбора урожая.

Еще днем славяне ставили купальское деревце и украшали его. С наступлением вечера возле него разжигали костер и водили хоровод, распевая обрядовые песни. Незамужние девушки пускали венки в воду, которые, по поверьям, должны были приплыть к их суженым. Разрешалась ворожба и игры, что часто переходили в заигрывание.

В самый длинный день 2020 года сейчас, конечно, этим не занимаются. Ведь дату празднования Ивана Купала из-за влияния христианства сместили на ночь с 6 по 7 июля.

Однако в давние времена наши предки шли в лес, на болота собирать травы, копать корни и готовить дальше из них напитки. Как и сейчас, тогда девушки украшали волосы венками; молодежь ставила чучело в яркой одежде и танцевала.

Фото УНИАН

День летнего солнцестояния: приметы

Плохая и пасмурная погода — к плохому урожаю.

Много росы утром — к хорошему урожаю.

Звездное небо в ночь перед днем летнего солнцестояния — хороший грибной сезон.

Встретить рассвет — счастливого и удачного года.

Все желания, загаданные на рассвете, — обязательно сбудутся.

Для привлечения денег и успеха в этот день клали под дверь монету.

Фото УНИАН

Что можно и чего нельзя делать 21 июня

День летнего солнцестояния древние славяне считали священным и придерживались определенных правил, чтобы не навредить своими действиями будущему урожаю. Ведь разъяренные боги могли лишить человека хлеба, если тот провинился.

Чтобы иметь крепкое здоровье, наши предки утром вставали лицом к Солнцу, протягивали к нему руки и радостно приветствовали. В это время рекомендуют просить Света об исполнении самой заветной мечты, и в течение года она обязательно осуществится.

Прежде чем пить утренний чай или кофе, следует поставить чашку на подоконник и дать постоять в течение минуты, чтобы напиток наполнился солнечной энергией.

Чтобы лучше себя чувствовать, нужно надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

В то же время запрещено умышленно поворачиваться к Солнцу спиной, указывать на него пальцем. 21 июня советуют помириться с близкими и попросить прощения у них за причиненный ущерб.

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