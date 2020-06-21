День летнего солнцестояния: приметы, обряды, чего нельзя делать

В народе летнее равноденствие 2020 называют еще серединой лета, потому что после этого день начинает медленно сокращаться.

Летнее солнцестояние в 2020 году приходится на 21 июня, как и всегда. Это день, когда высота Солнца на небе является наивысшей, поэтому жители высоких широт планеты воспринимают день длиннее.

В народе летнее равноденствие 2020 называют еще серединой лета, потому что после этого день начинает медленно сокращаться.

Суть праздника и традиции

Летнее солнцестояние как праздник отмечается многими культурами, в том числе и славянами, у него есть языческие корни. В Украине это – Ивана Купала. Вероятно, праздник был установлен во времена, когда солнцестояние приходилось на 24 июня.

Для предков день солнечного равноденствия был важен, ведь по нему они определяли первый день лета и ориентировались в периоде сбора урожая.

Еще днем славяне ставили купальское деревце и украшали его. С наступлением вечера возле него разжигали костер и водили хоровод, распевая обрядовые песни. Незамужние девушки пускали венки в воду, которые, по поверьям, должны были приплыть к их суженым. Разрешалась ворожба и игры, что часто переходили в заигрывание.

В самый длинный день 2020 года сейчас, конечно, этим не занимаются. Ведь дату празднования Ивана Купала из-за влияния христианства сместили на ночь с 6 по 7 июля.

Однако в давние времена наши предки шли в лес, на болота собирать травы, копать корни и готовить дальше из них напитки. Как и сейчас, тогда девушки украшали волосы венками; молодежь ставила чучело в яркой одежде и танцевала.

День летнего солнцестояния: приметы

Плохая и пасмурная погода — к плохому урожаю.

Много росы утром — к хорошему урожаю.

Звездное небо в ночь перед днем летнего солнцестояния — хороший грибной сезон.

Встретить рассвет — счастливого и удачного года.

Все желания, загаданные на рассвете, — обязательно сбудутся.

Для привлечения денег и успеха в этот день клали под дверь монету.

Что можно и чего нельзя делать 21 июня

День летнего солнцестояния древние славяне считали священным и придерживались определенных правил, чтобы не навредить своими действиями будущему урожаю. Ведь разъяренные боги могли лишить человека хлеба, если тот провинился.

Чтобы иметь крепкое здоровье, наши предки утром вставали лицом к Солнцу, протягивали к нему руки и радостно приветствовали. В это время рекомендуют просить Света об исполнении самой заветной мечты, и в течение года она обязательно осуществится.

Прежде чем пить утренний чай или кофе, следует поставить чашку на подоконник и дать постоять в течение минуты, чтобы напиток наполнился солнечной энергией.

Чтобы лучше себя чувствовать, нужно надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

В то же время запрещено умышленно поворачиваться к Солнцу спиной, указывать на него пальцем. 21 июня советуют помириться с близкими и попросить прощения у них за причиненный ущерб.

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