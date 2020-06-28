28 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 28 июня 2020
В этот день мир отмечает День числа Тау.
В Украине – День Конституции, День молодежи, в США - День страхования, День тапиоки, День клавиши CAPS LOCK, во Вьетнаме - День семьи, в Казахстане - День работников связи и информации, в Перу - День севиче, в Кыргызстане - День юриста, на Гаити - День отца.
Памятные даты 28 июня, годовщины и события
В 1635 году французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.
Читайте такжеВыходные в июле: когда и сколько будем отдыхатьВ 1644 году актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
В 1904 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно «Нордж» разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.
В 1919 году в этот день был подписан Версальский мирный договор, положивший конец Первой мировой войне.
Символично, что в этот же день 1919 года была Образована Лига наций, на смену которой в 1945 году учредили ООН.
Читайте такжеДень рыбака 2020: лучшие поздравления в стихах и прозеВ 1997 году за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование - и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 28 июня чтит память мученика Вита Римского. Другие названия праздника: «Вит», «Амос», «День Фита и Амоса», «Скотный заступник». Большинство примет этого дня связаны с урожаем злаков. В этот день сбываются сны, проявляется интуиция, лучше всего лечиться и очищаться через воду. Говорят, если помолиться Виту, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на год. Также в этот день чествуют Модеста, который защищает животных от болезней.
Что сегодня нельзя делать
Лучше не предпринимать ничего важного, потому что все пойдет прахом и принесет одни убытки. Нельзя отказывать в милосердии и помощи нуждающимся.
Приметы на 28 июня
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- сильная роса – к плодородному году;
- туман – к осадкам;
- домашние животные беспокойные – к ненастью;
- перистые облака – в ближайшие два дня будут осадки.
28 июня именины
Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram