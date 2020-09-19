В третью субботу сентября традиционно поздравления по случаю профессионального праздника принимают фармацевтические работники.

Сегодня, 19 сентября, в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в третью субботу сентября, в соответствии с указом президента Украины от 1999 года.

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Фармацевт или аптекарь – это специалист в сфере лекарственных препаратов. Он умеет не только различать их, но и подбирать и готовить. Он знает все об их компонентах, взаимодействии, показаниях и противопоказаниях к применению.

Традиционно в этот день в адрес всех фармацевтических организаций и работников звучат слова поздравлений по случаю их профессионального праздника.

С днем фармацевта – поздравительные стихи

***

Фармацевту Украины

От души желаю я,

Лишь для радости причины

Находить день ото дня!

И таблеточку с везеньем,

Непременно, отыскать,

Чтоб с прекрасным настроеньем

В каждый новый день вступать!

***

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!

***

Всех прекрасных фармацевтов

Поздравляю от души,

В мире капсул и таблеток

Вы бесспорно хороши.

Разобрать всегда по силам

Даже сложный вам рецепт,

В этом деле, ох нелегком,

Равных вам уж точно нет.

От души желаю счастья,

Быть здоровыми всегда,

Чтобы личные рецепты

Не читать вам никогда.

***

Сегодня праздник фармацевта,

Ему положен поздравок.

И шлём мы с праздничным акцентом

Привет и пару нежных строк!

Пусть будут точными расчёты

Его, чтоб чудо-порошок

Легко избавил от заботы,

Болезни, кашля и морок!

Пусть будут крепкими настойки,

Микстуры — сказочно вкусны,

Желудок пациентов — стойким,

Эксперименты — не скучны!

***

Фармацевт порою нам как врач,

Выслушает и поможет горю,

И леченье верное назначит,

Медицины знает он теорию.

И спешат в аптеку все больные,

И совета фармацевта ждут,

И таблетки даст он основные, —

Ценим все мы их отличный труд.

***

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру порошков, таблеток

Несомненно в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

Поздравления с Днем фармацевта в картинках

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Автор: Алина Вишневская