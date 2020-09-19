Сегодня, 19 сентября, в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в третью субботу сентября, в соответствии с указом президента Украины от 1999 года.
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Фармацевт или аптекарь – это специалист в сфере лекарственных препаратов. Он умеет не только различать их, но и подбирать и готовить. Он знает все об их компонентах, взаимодействии, показаниях и противопоказаниях к применению.
Традиционно в этот день в адрес всех фармацевтических организаций и работников звучат слова поздравлений по случаю их профессионального праздника.
С днем фармацевта – поздравительные стихи
***
Фармацевту Украины
От души желаю я,
Лишь для радости причины
Находить день ото дня!
И таблеточку с везеньем,
Непременно, отыскать,
Чтоб с прекрасным настроеньем
В каждый новый день вступать!
***
За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
***
Всех прекрасных фармацевтов
Поздравляю от души,
В мире капсул и таблеток
Вы бесспорно хороши.
Разобрать всегда по силам
Даже сложный вам рецепт,
В этом деле, ох нелегком,
Равных вам уж точно нет.
От души желаю счастья,
Быть здоровыми всегда,
Чтобы личные рецепты
Не читать вам никогда.
***
Сегодня праздник фармацевта,
Ему положен поздравок.
И шлём мы с праздничным акцентом
Привет и пару нежных строк!
Пусть будут точными расчёты
Его, чтоб чудо-порошок
Легко избавил от заботы,
Болезни, кашля и морок!
Пусть будут крепкими настойки,
Микстуры — сказочно вкусны,
Желудок пациентов — стойким,
Эксперименты — не скучны!
***
Фармацевт порою нам как врач,
Выслушает и поможет горю,
И леченье верное назначит,
Медицины знает он теорию.
И спешат в аптеку все больные,
И совета фармацевта ждут,
И таблетки даст он основные, —
Ценим все мы их отличный труд.
***
Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
Пожелаю я здоровья,
Дело славное любить,
Гуру порошков, таблеток
Несомненно в жизни быть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть в приятных лишь заботах
Светлые бегут года.
Поздравления с Днем фармацевта в картинках
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