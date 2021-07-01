Архитектура Украины потрясающе красива и отличается уникальным стилем. Внешний вид каждого здания отражает замысел автора и культурные ценности народа. Сегодня отмечается День украинской архитектуры, а также профессиональный праздник градостроителей. В этот день вручаются Государственные премии в области архитектуры.
История праздника
После Второй мировой войны во всем мире памятники архитектуры нужно было восстанавливать из руин. Международный союз архитекторов в 1946 году учредил всемирный День архитектуры, чтобы почтить важность своего труда. В 1995 году по указу Леонида Кучмы праздник стал официальным в Украине. Позднее праздник в мире стали отмечать в первый понедельник октября, однако дата в Украине осталась неизменной.
Поздравления с Днем архитектуры Украины
С Днем архитектуры,
Творцы дворцов, творцы культуры!
У вас пусть будет все о‘кей,
Желаем вам прекрасных дней!
Трудитесь славно и прилично,
Пусть будет мир на фронте личном!
И главное, пусть будет дом,
В котором счастье и покой!
Зданий много в Украине
Современных и старинных,
Нелегко построить дом,
Чтоб уютно было в нём.
И за славные дела
Архитекторам хвала,
Уваженье и почет.
Поздравляет вас народ.
Украинского народа, слава и культура,
Впечатляет, окрыляет, всех архитектура,
Как весна, прекрасна, как любовь, красива,
Каменная сказка, людям всем на диво!
Пусть будет эта сказка радостной всегда,
Пусть растут и процветают, наши города,
Архитекторы, для вас, наши поздравления,
Творческих успехов вам, а также вдохновения!
Знает архитектор наперед,
Как он спроектирует дом, мост,
Станцию метро или вокзал,
Словно свыше кто-то подсказал.
Даром обладает он таким,
Чтоб служить другим... трудом своим.
Тратит на проект немало сил,
Благодарность нашу заслужил.
Дома, как произведения искусства, удивительной красоты здания, роскошные постройки. Архитектура – часть нашей жизни, которая окружает нас и становится достоянием. Мы поздравляем с Днем архитектуры всех, кто причастен к этой профессии. Ваш труд очень важный.
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Поздравляю с Днем архитектора! Желаю вдохновения, творческих успехов, карьерного продвижения. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и успехом.
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