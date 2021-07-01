В этот день также отмечают свой профессиональный праздник все архитекторы нашей страны.

Архитектура Украины потрясающе красива и отличается уникальным стилем. Внешний вид каждого здания отражает замысел автора и культурные ценности народа. Сегодня отмечается День украинской архитектуры, а также профессиональный праздник градостроителей. В этот день вручаются Государственные премии в области архитектуры.

История праздника

После Второй мировой войны во всем мире памятники архитектуры нужно было восстанавливать из руин. Международный союз архитекторов в 1946 году учредил всемирный День архитектуры, чтобы почтить важность своего труда. В 1995 году по указу Леонида Кучмы праздник стал официальным в Украине. Позднее праздник в мире стали отмечать в первый понедельник октября, однако дата в Украине осталась неизменной.

Поздравления с Днем архитектуры Украины

С Днем архитектуры,

Творцы дворцов, творцы культуры!

У вас пусть будет все о‘кей,

Желаем вам прекрасных дней!

Трудитесь славно и прилично,

Пусть будет мир на фронте личном!

И главное, пусть будет дом,

В котором счастье и покой!

Зданий много в Украине

Современных и старинных,

Нелегко построить дом,

Чтоб уютно было в нём.

И за славные дела

Архитекторам хвала,

Уваженье и почет.

Поздравляет вас народ.

Украинского народа, слава и культура,

Впечатляет, окрыляет, всех архитектура,

Как весна, прекрасна, как любовь, красива,

Каменная сказка, людям всем на диво!

Пусть будет эта сказка радостной всегда,

Пусть растут и процветают, наши города,

Архитекторы, для вас, наши поздравления,

Творческих успехов вам, а также вдохновения!

Знает архитектор наперед,

Как он спроектирует дом, мост,

Станцию метро или вокзал,

Словно свыше кто-то подсказал.

Даром обладает он таким,

Чтоб служить другим... трудом своим.

Тратит на проект немало сил,

Благодарность нашу заслужил.

Дома, как произведения искусства, удивительной красоты здания, роскошные постройки. Архитектура – часть нашей жизни, которая окружает нас и становится достоянием. Мы поздравляем с Днем архитектуры всех, кто причастен к этой профессии. Ваш труд очень важный.

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Поздравляю с Днем архитектора! Желаю вдохновения, творческих успехов, карьерного продвижения. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и успехом.

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Автор: Екатерина Пулатова