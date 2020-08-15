15 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

15 августа - 227-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 138 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 15 августа 2020

В этот день мир отмечает День рождения телефонного приветствия «Алло», Всемирный день бездомных животных и Международный день геокешинга.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяцВ Украине - День археолога, в США - День неудач, День пчел, День расслабления, День лимонного пирога с безе, в Корее - День освобождения, в Коста-Рике - День матери, в Египте - Праздник разлива Нила, в Индии - День независимости, в Панаме - День Панама-Вьехо, в Лихтенштейне - Национальный праздник, в Канаде - День акадийцев, в Экваториальной Гвинее - День Конституции, в Бангладеш - День траура, в Парагвае - День основания Асунсьона, в Конго - День независимости, в Польше - День Вооруженных сил.

Памятные даты 15 августа, годовщины и события

В 1498 году в этот день в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни был основан город Панама. Сегодня это - столица государства Панама с населением 1,3 млн человек, расположена у входа Панамского канала в Тихий океан.

В 1795 году во Франции была введена новая валюта - франк.

В 1835 году был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1848 году Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

Читайте такжеУспенский пост: когда начинается и что нельзя естьВ 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». Оно используется по сей день. История такова: в 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, презентованный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Название было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). Изобретение Белла стало сенсацией. Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Александр Белл предложил слово «Аhoy», то есть – «Эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече. Однако, его знаменитый коллега – Томас Эдисон, который, кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата, вскоре выдвинул альтернативный вариант. И он прижился – кто из нас не говорит, подняв трубку, - «Алло»…

В 1914 году в этот день состоялся проход первого судна через Панамский канал, хотя официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года. Намерения построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем Северный и Южный субконтиненты Американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров. Однако практическое воплощение подобного проекта стало возможным лишь на рубеже 19-20 веков. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лессепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Но проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескуче-лживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму Маккинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. Общая протяженность Панамского канала составила 81,6 км. Минимальная высота над уровнем моря – 83 м. Минимальная ширина по дну – 150 м. Глубина шлюзов – 12,5 м. Время прохождения судов через канал – 7–8 часов, пропускная способность – 36 судов в сутки. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто - по каналу прошло первое судно, это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 августа чтит память Первомученика Стефана. В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся за здоровье и защиту этих животных. Другие названия праздника: «Степан», «Стефан», «Сеновал».

Что сегодня нельзя делать

Не переедайте и не нагружайте себя физически. Не читайте страшные книги и не смотрите такие же фильмы. Они спровоцируют кошмары. Не занимайтесь финансами – не берите деньги в долг и не давайте их кому-то в долг.

Приметы на 15 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день, таким и сентябрь будет;

- дождь – будет богатый урожай картофеля и не произойдут пожары в ближайшие месяцы;

- новолуние - к дождливой погоде, растущая Луна - к засушливой;

- пауки плетут аккуратную и маленькую паутину - к дождю;

- кошки стены скребут - приближается непогода. Еще такое поведение животных не сулит добра рыбакам - клева в этот день не будет.

15 августа именины

Именины у Василия, Никодима, Степана, Ивана, Тараса и Романа.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)