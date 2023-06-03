3 июня православные отмечают День ангела Елены. В этот день церковь чтит память Елены Равноапостольной, матери римского императора Константина I, при котором в Византии впервые вместо язычества ввели христианство. Святая Елена известна тем, что проводила раскопки в Иерусалиме и нашла несколько христианских святынь, среди которых был Гроб Господен.
Значение и характер имени Елена
Имя Елена происходит от греческого бога Гелиоса и означает "солнечный свет". По характеру Елена очень целеустремленная. Для неё крайне важно саморазвитие. Она обладает сильными лидерскими качествами. Родные уважают Елену за трудолюбие, уважение к любому мнению и преданность. Елена довольно наивна и часто не замечает чужих недостатков. В работе она ответственна, но не терпит переработок.
Поздравления с Днем ангела Елены 2023 в стихах и прозе
Елена - прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть Ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
Сегодня ангел, отложив дела,
К Елене залетел на огонёк,
Чтобы укутать в мантию тепла
И уберечь от жизненных тревог.
И повод есть Елене пожелать,
Судьба чтоб лёгкой, радостной была.
И чтобы ангелок оберегать
Не уставал, куда б жизнь ни вела!
***
С днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю!
Добра, удачи и любви я
От всего сердца пожелаю.
Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид.
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.
***
С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он от беды тебя.
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый день и час,
Твои вознаграждаются старанья.
Пусть будет у тебя всё суперкласс!
***
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
***
С днём ангела, Елена!
Всегда будь доброй, милой
И необыкновенной,
И искренне счастливой!
Улыбка пусть сияет,
Как яркий лучик солнца,
Дни радость наполняет,
Как капли глубь колодца!
***
Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.
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Лена, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.
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Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
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Елена! Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание.