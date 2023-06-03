День ангела Елены отмечают 3 июня в честь равноапостольной Елены.

3 июня православные отмечают День ангела Елены. В этот день церковь чтит память Елены Равноапостольной, матери римского императора Константина I, при котором в Византии впервые вместо язычества ввели христианство. Святая Елена известна тем, что проводила раскопки в Иерусалиме и нашла несколько христианских святынь, среди которых был Гроб Господен.

Значение и характер имени Елена

Имя Елена происходит от греческого бога Гелиоса и означает "солнечный свет". По характеру Елена очень целеустремленная. Для неё крайне важно саморазвитие. Она обладает сильными лидерскими качествами. Родные уважают Елену за трудолюбие, уважение к любому мнению и преданность. Елена довольно наивна и часто не замечает чужих недостатков. В работе она ответственна, но не терпит переработок.

Поздравления с Днем ангела Елены 2023 в стихах и прозе

Елена - прекрасное имя,

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Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть Ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

Сегодня ангел, отложив дела,

К Елене залетел на огонёк,

Чтобы укутать в мантию тепла

И уберечь от жизненных тревог.

И повод есть Елене пожелать,

Судьба чтоб лёгкой, радостной была.

И чтобы ангелок оберегать

Не уставал, куда б жизнь ни вела!

***

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю!

Добра, удачи и любви я

От всего сердца пожелаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид.

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

С днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он от беды тебя.

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый день и час,

Твои вознаграждаются старанья.

Пусть будет у тебя всё суперкласс!

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

***

С днём ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

***

Леночка, поздравляю тебя с днём ангела! Пусть твой Хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабеет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с доброй надеждой идти только вперёд и непременно добиваться своих целей.

***

Лена, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

***

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

Елена! Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание.

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