Обладатели имени Андрей отмечают свой день ангела несколько раз в году. Сегодня, 6 октября, православные верующие молятся святому мученику Андрею Сиракузскому. Имя "Андрей" с греческого переводится как "мужественный". Характер таких мужчин, как правило, неустойчивый, но Андреи добиваются больших успехов в жизни и очень нравятся женщинам.
УНИАН подскажет, какие прикольные картинки с днем Андрея можно отправить как поздравление.
Именины Андрея - картинки и пожелания
С днем ангела, Андрей!
Много счастья, светлых дней,
Здоровья крепкого, достатка,
В семье - любви, в делах - порядка.
Больших побед, успехов,
Побольше поводов для смеха,
Верных друзей, ярких идей,
Тебе желаем мы, Андрей.
Поздравляю, Андрей! Желаю всегда оставаться статным, уверенным, решительным мужчиной. Желаю здоровья и сил, поддержки и любви близких людей. Андрей, пусть твоя гениальность будет залогом стопроцентного успеха. Пусть в твоей жизни будет много счастливых эмоций и крутых событий.
На проблемы все забей -
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал -
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
Андрей, пусть каждый твой день состоит из позитива и ярких моментов, из улыбок любимых и незабываемых моментов, из мирного неба и одной, пускай небольшой, но твоей сбывшийся мечты. Пусть твой путь будет лёгок, а заботы будут приятными. Живи и радуйся, умей получать наслаждение от каждой минуты.
Андрей, прекрасной тебе жизни!
Пусть радость будет на душе.
Достичь всего, к чему стремишься,
И рай иметь не в шалаше!
В работе - легкости, достатка,
Комфорта, радости в семье
И жизни яркой и богатой,
Чтоб в радость было всё тебе!
Андрюша, с праздником! Желаю тебе всяческих благ: крепкого здоровья, сил, энергии, оптимизма, целеустремленности в достижении целей, верных друзей и интересных хобби! Пусть все сложится удачно в карьере и личной жизни! Пусть деньги текут к тебе рекой!
С праздником тебя, Андрей!
Будет всё пускай окей.
Никогда ты не сдавайся,
Мужественным оставайся.
Заводилой вечно будь,
О проблемах позабудь,
Мимо пусть идет хандра.
Счастья, радости, добра!
Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком помогут тебе занять свое выгодное место в жизни. Пускай все, о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.