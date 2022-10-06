Когда именины у Андрея в 2022 году и как лучше всего поздравить мужчину - узнайте в материале УНИАН.

Обладатели имени Андрей отмечают свой день ангела несколько раз в году. Сегодня, 6 октября, православные верующие молятся святому мученику Андрею Сиракузскому. Имя "Андрей" с греческого переводится как "мужественный". Характер таких мужчин, как правило, неустойчивый, но Андреи добиваются больших успехов в жизни и очень нравятся женщинам.

УНИАН подскажет, какие прикольные картинки с днем Андрея можно отправить как поздравление.

Именины Андрея - картинки и пожелания

С днем ангела, Андрей!

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Много счастья, светлых дней,

Здоровья крепкого, достатка,

В семье - любви, в делах - порядка.

Больших побед, успехов,

Побольше поводов для смеха,

Верных друзей, ярких идей,

Тебе желаем мы, Андрей.

Поздравляю, Андрей! Желаю всегда оставаться статным, уверенным, решительным мужчиной. Желаю здоровья и сил, поддержки и любви близких людей. Андрей, пусть твоя гениальность будет залогом стопроцентного успеха. Пусть в твоей жизни будет много счастливых эмоций и крутых событий.

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

Андрей, пусть каждый твой день состоит из позитива и ярких моментов, из улыбок любимых и незабываемых моментов, из мирного неба и одной, пускай небольшой, но твоей сбывшийся мечты. Пусть твой путь будет лёгок, а заботы будут приятными. Живи и радуйся, умей получать наслаждение от каждой минуты.

Андрей, прекрасной тебе жизни!

Пусть радость будет на душе.

Достичь всего, к чему стремишься,

И рай иметь не в шалаше!

В работе - легкости, достатка,

Комфорта, радости в семье

И жизни яркой и богатой,

Чтоб в радость было всё тебе!

Андрюша, с праздником! Желаю тебе всяческих благ: крепкого здоровья, сил, энергии, оптимизма, целеустремленности в достижении целей, верных друзей и интересных хобби! Пусть все сложится удачно в карьере и личной жизни! Пусть деньги текут к тебе рекой!

С праздником тебя, Андрей!

Будет всё пускай окей.

Никогда ты не сдавайся,

Мужественным оставайся.

Заводилой вечно будь,

О проблемах позабудь,

Мимо пусть идет хандра.

Счастья, радости, добра!

Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком помогут тебе занять свое выгодное место в жизни. Пускай все, о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.

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