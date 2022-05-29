29 мая обладательницы имени Алина отмечают свой день ангела.

История происхождения имени Алина имеет французские и германские корни. В переводе с латинского Алина означает "другая", "чужая". В Скандинавии этому имени придается значение "благородная", "великодушная". У славян имя Алина ассоциируется со словом "алый".

В православном именослове имени Алина нет. При крещении Алине обычно присваивают имена Ангелина, Алевтина, Алла и Елена. Но покровительницей всех Алин традиционно считается великомученица Алевтина Кесарийская, которая была сожжена за христианскую веру.

Именины (день ангела) в ее честь Алина отмечает 29 мая по церковному календарю.

Поздравления с днем Алины

Собрали для вас самые интересные и необычные поздравления с днем ангела Алины

***

Алина — девушка-кокетка:

В глазах — огонь, в душе — тепло.

Она приветлива, красива,

Мечтать по жизни ей дано.

Пусть все мечты твои, Алинка,

Осуществятся для тебя.

Живи, люби, будь самой нежной.

Живи, улыбки не тая.

Пусть ангелок ведет по жизни,

Пусть будет светлою тропа.

Пусть будет всё, что тебе нужно:

Любовь, и вера, и судьба!

***

Алина, в праздник этот милый

Пусть будет радость на душе.

Хочу, чтоб ты была счастливой,

Счастливей всех на всей Земле.

Желаю жизни удивляться,

Желаю нового хотеть,

С мечтой своей не расставаться,

Желаю многого успеть.

Любовь пусть будет чистой, светлой

И длится долгие года.

Дорога жизни будет легкой,

Грусть не коснется пусть тебя.

***

Алиночка, сегодня у тебя особенный праздник, с которым я со всей искренностью хочу поздравить. Ты чрезвычайно привлекательная, гармоничная и гостеприимная, а главное, ты всегда умеешь себя правильно подать. Я хочу, чтоб у тебя было всё всегда хорошо. Ты достойна этого. И в твой день я хочу пожелать тебе успеха, счастья, умиротворенности и идиллии. Пусть все твои заветные "хочу" осуществятся, пусть жизнь будет наполнена яркими красками и удивительными приключениями!

***

С праздником тебя, Алина!

Пусть во всём будет успех,

Жизнь пусть будет как малина,

Поднимайся смело вверх.

В этот день тебе желаю

Быть навечно молодой,

Не болеть, а быть здоровой,

С ног сбивать всех красотой.

Пусть удача и везение

Будут на твоем пути.

Пусть всё то, что ты захочешь,

Поскорей получишь ты.

***

Тебя, Алина, поздравляю,

Всех благ земных желаю я,

Звездою ярко пусть сияет

Судьба счастливая твоя.

Желаю, чтобы бед не знала,

Улыбка на лице цвела,

Желаю, чтоб тебя к успеху

Удача за руку вела.

Любовью, добротой и лаской

Будет полна пусть жизнь твоя,

Пусть утро начинает фраза:

Алина, я люблю тебя!

***

Тебе пожелаю, Алина,

Счастливых и ярких мгновений,

Пусть жизнь будет доброй и дивной

Без всяких обид и сомнений.

И всё, что на сердце таится,

Всё то, о чём только мечтала,

Скорее пусть осуществится,

Чтоб ты ещё радостней стала!

***

Милая Алина, красавица и умница, сегодня я поздравляю тебя с этим прекрасным праздником и от всей души желаю, чтобы дорогие сердцу люди каждый день рисовали на твоём лице улыбку, чтобы жизнь твоя с каждым новым мгновением становилась всё прекрасней и прекрасней. Ангельская, любимая, искренняя, неповторимая, абсолютная, — такой, Алиночка, всегда и оставайся.

***

Алиночка, я тебя поздравляю и искренне желаю всегда быть щедрой душой и доброй сердцем, постоянно открывать для себя новые горизонты и просторы счастья, никогда не вспоминать о былых ошибках и обидах, каждый день своей жизни превращать в чудесный праздник и радостное торжество.

***

Дорогая Алина, прекрасная Алиночка, поздравляю тебя с праздником твоей души. Желаю жить свободно и легко, чувствовать себя богиней, стремиться к своему идеалу и заветной мечте, окружать себя верными друзьями и весёлыми товарищами, крепко любить и быть бесконечно любимой.

***

Тебе пожелаю, Алина,

Счастливых и ярких мгновений,

Пусть жизнь будет доброй и дивной

Без всяких обид и сомнений.

И всё, что на сердце таится,

Всё то, о чём только мечтала,

Скорее пусть осуществится,

Чтоб ты ещё радостней стала!

С днем Алины картинки

Вас также могут заинтересовать новости: