День ангела - это теплый праздник, который есть в жизни каждого человека. Раньше его привязывали к крещению, однако сейчас он совпадает с именинами. В такой день стоит сходить в храм и помолиться своему ангелу. Кроме того, можно отправить красивые открытки своим близким, которые уже подготовил УНИАН.
Кто празднует именины сегодня
Анатолий - мужчины с этим именем скрытные, упрямые и застенчивые. Они упорно движутся к успеху.
Василий - уравновешенные доброжелательные и открытые мужчины с этим именем. По натуре они фаталисты, но не лишены сомнений.
Дмитрий - представители этого имени практичные, добродушные и прирожденные дипломаты. У них хорошее чувство юмора.
Иван (также по старому стилю) - этот человек величественный, оптимистичный и светлый. Они обладают положительной энергетикой.
Максим - они энергичные, открытые экстраверты. Обычно честолюбивые и гордые.
Мария - эти женщины с детства искренние, открытые и даже несколько наивные. Они очень порядочные и добрые.
Александр - мужчины, которых так зовут, бывают раздражительными, вспыльчивыми и грубыми. Однако при этом они целеустремленные, преданные и хорошие семьянины.
Кристина - значение имени "посвященная Христу". Эти женщины чрезвычайно яркие и эмоциональные, коммуникабельные, с твердым характером.
Именины по календарю старого стиля
День ангела сегодня празднуют и по старому календарю. Этих людей также можно поздравить.
Денис - ценит красивые вещи, вечеринки и любит принимать гостей. Они зажигательные и имеют лидерские качества.
Ксения - эти женщины прямолинейные, чувствительные и эмоциональные. Они не любят признавать ошибки, искренние и правдивые.
Николай - имеет противоречивую натуру, избегает интриг, упрямый и самоуверенный. Достигает успехов упорным трудом.
Павел - мужчины с этим именем спокойные, отзывчивые и тактичные. Они уважают женщин, меркантильные, но домашние и любят гостей.
Тимофей - справедливый, скромный и уравновешенный мужчина. Он неконфликтный и самостоятельный.