24 декабря свои именины отмечают обладатели 3 женских и 7 мужских имен - поздравьте их с Днем ангела.

Именинами или Днем ангела называют дату, когда церковь чествует святого с нашим именем. Поздравьте именинников сегодняшнего дня красивой открыткой - им точно будет приятно. Мы рассказали, у кого именины 24 декабря по старому и новому стилю, и опубликовали красивые открытки

У кого День ангела 24 декабря по новому стилю

Иннокентий - произошло от латинского слова innocens - "безвредный", "невинный".

Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

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Сергей - украинский вариант древнеримского родового имени Сергиус - "знатного происхождения".

Агата - образовано от греческого слова агапе, то есть "любовь".

Евгения - от древнегреческого имени Эугениос - "благородная", "знатная", "с хорошими генами".

Клавдия - от римского родового имени Клаудиус - "хромать".

У кого День ангела сегодня 24 декабря по старому стилю

Даниил - образовано отдревнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Иван - имя древнееврейского происхождения, которое означает "помилованный Богом".

Лука - происходит от латинского слова lux, что переводится как "свет".

Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

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