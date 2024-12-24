Именинами или Днем ангела называют дату, когда церковь чествует святого с нашим именем. Поздравьте именинников сегодняшнего дня красивой открыткой - им точно будет приятно. Мы рассказали, у кого именины 24 декабря по старому и новому стилю, и опубликовали красивые открытки
У кого День ангела 24 декабря по новому стилю
Иннокентий - произошло от латинского слова innocens - "безвредный", "невинный".
Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Сергей - украинский вариант древнеримского родового имени Сергиус - "знатного происхождения".
Агата - образовано от греческого слова агапе, то есть "любовь".
Евгения - от древнегреческого имени Эугениос - "благородная", "знатная", "с хорошими генами".
Клавдия - от римского родового имени Клаудиус - "хромать".
У кого День ангела сегодня 24 декабря по старому стилю
Даниил - образовано отдревнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Иван - имя древнееврейского происхождения, которое означает "помилованный Богом".
Лука - происходит от латинского слова lux, что переводится как "свет".
Николай - современная форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр - от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".