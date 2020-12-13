День святого Андрея является одним из самых таинственных и интересных, он богат на различные веселые традиции.

Ежегодно 13 декабря христиане отмечают День Андрея Первозванного. Это один из первых праздников зимнего цикла, по сути, встреча зимы. В народе он еще называется "День Андрея" или просто "Андрея".

Чем известен Андрей Первозванный

Андрей Первозванный - один из 12 апостолов. Он родился в городе Вифсаида региона Галилея, расположенного на севере современного Израиля, в семье рыбака.

Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехЮноша решил не жениться и посвятил свою жизнь служению Богу, став последователем Спасителя. Молодой человек был первым, кто присоединился к ученикам Иисуса, поэтому его и назвали Первозванным. Впоследствии он привел к Спасителю своего родного брата - святого апостола Петра.

Святой Андрей и другие апостолы всюду следовали за Христом, видели его чудеса, страдания, смерть, воскресение и вознесение на небеса. После того, как на учеников Спасителя сошел Святой Дух, они разошлись по миру, чтобы проповедовать христианство.

Господь наделил Андрея Первозванного способностью исцелять людей от тяжких недугов и слава о его чудесах распространилась повсеместно. Когда святой находился в селении Патры, местный правитель язычник Эгиат приказал казнить Андрея за его проповеди об Иисусе, распяв того на кресте. Чтобы святой Андрей дольше страдал, его привязали к кресту наподобие буквы X, не вбивая гвозди в руки и ноги, а связав веревками.

Как отмечают Андреев день: традиции праздника

Верующим в этот день советуют отправиться на службу в храм, а незамужние женщины могут помолиться о счастье в семейной жизни.

День святого Андрея является одним из самых таинственных и интересных. Хоть Андрей Первозванный - христианский святой, с этим днем связано много традиций и обрядов, которые церковь не приветствует. Речь идет, в частности, о гаданиях и предсказании будущего.

Издавна девушки искренне верили, что Андреева ночь поможет узнать их судьбу – выйдет ли она замуж и кто же будет ее суженым. Способов гадания на жениха есть немало и многие из них являются довольно веселыми.

В украинской традиции день святого Андрея Первозванного известен как Андреевские вечерницы или же просто "Калита". В этот день молодежь обычно устраивала веселые гуляния с шутками и разнообразными выходками. Парням, в частности, разрешалось на Андрея дебоширить. Например, если родители не пускали девушку на вечерницы, то они могли им телегу на крышу затащить, или замазать сажей окна.

Что запрещено делать в праздник Андрея

В то же время в этот праздник категорически нельзя шить, ткать и прясть, чтобы не накликать беду. Запрет иногда распространялся на более долгий период - вплоть до Крещения.

Поскольку 13 декабря приходится на Рождественский пост, в этот день нельзя употреблять мясные и молочные продукты, яйца. Праздничные блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых.

Приметы и поверья на Андрея

В день Андрея Первозванного в народе пытались предсказать погоду, наблюдая за природными явлениями. В народе, в частности, верили:

Читайте такжеЦерковные праздники в декабре: православный календарь на этот месяцесли до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – морозная и снежная;

если тихая вода – хорошая зима, шумная – будут трещать морозы, будут бури и метели;

красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель;

если к празднику Андрея идет снег - зима будет морозная и холодная;

холодно, но солнечно – значит быть хорошему урожаю;

если этот день без осадков и светит солнце – холода будут короткими, а следующий год – богатым на урожай.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская