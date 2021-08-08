Трудно найти человека, который был бы равнодушен к мурчащим созданиям.

Кошки испокон веков считались магическими созданиями. Яркий пример таких поверий - Древний Египет, где всех представителей семейства кошачьих приравнивали к божествам. Также сегодня отмечается День ветеринара и День строителя.

День кошек 2021 - история праздника

Ровно 19 лет назад Международный фонд по защите прав животных призвал всех неравнодушных отмечать 8 августа День кошек.

К этой традиции присоединились многие страны. Но отдельные государства решили отмечать праздник в другой день: Россия - 1 марта, Польша - 17 февраля, Япония - 22 февраля, США - 16 и 29 октября, Италия - 19 ноября.

Всемирный день кошек - традиции разных стран

Ежегодно во всем мире в этот день проводятся различные соревнования и конкурсы, посвященные усатым друзьям. Хозяева породистых любимцев приводят их на торжества, чтобы завоевать очередную "пальму первенства", а также просто расслабиться в компании таких же любителей пушистых питомцев.

Читайте такжеСпасатель из Киева напоил кота после пожара и умилил сеть (фото)Америка, например, разделяет две даты: 16 октября - это День беспризорных котов, а 29 октября - День кошки в США. Фонд помощи бездомным животным проводит благотворительные акции, собирает средства для помощи нуждающимся четвероногим.

В Японии культ кошек известен давно. Им посвящают сериалы, в их честь пишут картины. Существует остров Тосиро, где есть святилище Бога кошек. Там же живет огромное количество пушистых красавцев, поэтому местные прозвали остров "кошачьим".

Англия принимает кошек на государственную службу. Часто они работают в складских помещениях или музеях, охраняя зерно и музейные экспонаты от грызунов. Довольствие получают в виде молока и мяса.

Во многих странах в этот день отменяют все запреты: с кошками можно ходить в кафе и рестораны, в магазины и кино. Эта традиция доказывает, что люди хотят и могут относиться уважительно к братьям нашим меньшим.

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Автор: Кристина Кащавцева