Во второе воскресенье августа ежегодно отмечается профессиональный праздник всех ветеринаров. Это очень важная и уважаемая профессия, ведь ветеринары являются врачами, хоть их пациенты и не люди. Этим людям мы доверяем жизнь наших пушистых членов семьи.
Сегодня отмечается ещё один профессиональный праздник – День строителя.
День ветеринара – история праздника
Ветеринар – это весьма древняя профессия, ведь люди издавна приручают животных. Во времена средневековья ветеринары в основном занимались лечением домашнего скота и ездовых лошадей. В наше время самыми частыми пациентами этих врачей являются собаки и коты.
Свой профессиональный праздник ветеринары Украины отмечают с 2001 года. Установлен День ветеринара указом Леонида Кучмы, чтобы почтить важный и опасный труд работников ветеринарной медицины.
Поздравления с Днем ветеринара
Кто заботится обо всех животных?
Кто им помощь первую даёт?
Это наш ветеринарный доктор,
С доброй и отзывчивой душой.
Сегодня день ветеринаров, поздравляем,
Всего наилучшего вам от души желаем,
Пусть все мечты непременно сбываются,
Пускай удача всегда улыбается.
***
Доброе сердце и добрые руки –
Главное ваше лекарство от бед.
Как благодарно вам смотрят вослед
Те, что избавлены вами от муки!
С праздником, доктор, целитель зверей!
Вам за ваш труд очень важный и нужный
Скажем сегодня "спасибо" мы дружно
От хомяков, птиц, собак и людей!
***
Собачкам и кошкам ты ставишь уколы
И лечишь больные хвосты,
Ты как Айболит их поймешь с полуслова
И быстро наложишь бинты!
С Днём ветеринара тебя я поздравить
От чистого сердца хочу,
От всех пациентов "Спасибо" добавить
Такому большому врачу!
***
Тот, кто рассказать не может,
Что его болезнь тревожит,
Кто не плачет, что болит,
Кто мычит, мявчит, скулит,
Знает, что есть чудо-врач,
Виртуоз он и ловкач,
Ничего он не боится,
А всегда на помощь мчится!
Чтобы кошка не болела,
И здоровым пёсик был,
Вмиг берёшься ты за дело,
Не жалея своих сил!
Пусть ветеринара должность
Очень ценится всегда,
И успех, прибавив скорость,
В дверь ворвётся без труда!
***
Добрый наш ветеринар,
Исцеление от ран
Ты несешь, здоровье всем
И решение проблем.
Поздравляю от души
И желаю долго жить,
Горестей совсем не знать
И животных исцелять!
С Днём ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.
***
Как благородно отдать свою жизнь для лечения друзей наших меньших – любимых зверят. Дорогой ветеринар, пусть дни будут наполнены счастливыми улыбками владельцев твоих пациентов. Будь счастлив и здоров!
***
Поздравляю с Днём ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелёгкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удаётся исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.
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