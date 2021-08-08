Ежегодно во второе воскресенье августа ветеринары отмечают свой праздник.

Во второе воскресенье августа ежегодно отмечается профессиональный праздник всех ветеринаров. Это очень важная и уважаемая профессия, ведь ветеринары являются врачами, хоть их пациенты и не люди. Этим людям мы доверяем жизнь наших пушистых членов семьи.

Сегодня отмечается ещё один профессиональный праздник – День строителя.

День ветеринара – история праздника

Ветеринар – это весьма древняя профессия, ведь люди издавна приручают животных. Во времена средневековья ветеринары в основном занимались лечением домашнего скота и ездовых лошадей. В наше время самыми частыми пациентами этих врачей являются собаки и коты.

Свой профессиональный праздник ветеринары Украины отмечают с 2001 года. Установлен День ветеринара указом Леонида Кучмы, чтобы почтить важный и опасный труд работников ветеринарной медицины.

Поздравления с Днем ветеринара

Кто заботится обо всех животных?

Кто им помощь первую даёт?

Это наш ветеринарный доктор,

С доброй и отзывчивой душой.

Сегодня день ветеринаров, поздравляем,

Всего наилучшего вам от души желаем,

Пусть все мечты непременно сбываются,

Пускай удача всегда улыбается.

***

Доброе сердце и добрые руки –

Главное ваше лекарство от бед.

Как благодарно вам смотрят вослед

Те, что избавлены вами от муки!

С праздником, доктор, целитель зверей!

Вам за ваш труд очень важный и нужный

Скажем сегодня "спасибо" мы дружно

От хомяков, птиц, собак и людей!

***

Собачкам и кошкам ты ставишь уколы

И лечишь больные хвосты,

Ты как Айболит их поймешь с полуслова

И быстро наложишь бинты!

С Днём ветеринара тебя я поздравить

От чистого сердца хочу,

От всех пациентов "Спасибо" добавить

Такому большому врачу!

***

Тот, кто рассказать не может,

Что его болезнь тревожит,

Кто не плачет, что болит,

Кто мычит, мявчит, скулит,

Знает, что есть чудо-врач,

Виртуоз он и ловкач,

Ничего он не боится,

А всегда на помощь мчится!

Чтобы кошка не болела,

И здоровым пёсик был,

Вмиг берёшься ты за дело,

Не жалея своих сил!

Пусть ветеринара должность

Очень ценится всегда,

И успех, прибавив скорость,

В дверь ворвётся без труда!

***

Добрый наш ветеринар,

Исцеление от ран

Ты несешь, здоровье всем

И решение проблем.

Поздравляю от души

И желаю долго жить,

Горестей совсем не знать

И животных исцелять!

С Днём ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

***

Как благородно отдать свою жизнь для лечения друзей наших меньших – любимых зверят. Дорогой ветеринар, пусть дни будут наполнены счастливыми улыбками владельцев твоих пациентов. Будь счастлив и здоров!

***

Поздравляю с Днём ветеринара! Желаю успехов на работе, терпения и усердия для важных целей, благодарности за нелёгкий труд, счастья в личной жизни, удачи и благополучия. Пусть всегда удаётся исцелить любое животное и получить в ответ ласку и доброту в их глазах.

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Автор: Екатерина Пулатова