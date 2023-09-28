29 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.
- 29 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 29 сентября
- Что нельзя делать 29 сентября
- Что можно делать 29 сентября
- 29 сентября - именины сегодня
29 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
29 сентября (12 октября по юлианскому календарю) - день памяти двух преподобных, Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.
Преподобный Феофан Милостивый родился в сирийском городе Газы и был очень добрым и милосердным человеком. Прославился тем, что всегда принимал у себя на ночлег путников и не брал за это денег. Его сбережения ушли на помощь людям, а сам Феофан обнищал. Но он не жаловался, а стойко выносил все тяготы. Но вскоре заболел неведомым недугом, тело покрылось ранами, и преподобный умер. Но после смерти тело исцелилось и мощи стали источать целебное миро.
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Преподобный Кириак родился в Коринфе, в V веке. Когда ему исполнилось 18, юноша решил посвятить себя Богу и шел в обитель святого Евфимия, а затем - в Иорданский монастырь святого Герасима. Кириак много работал и проводил время в молитве, за что заслужил уважение игумена, который стал его наставником. После смерти игумена, Кириак завел дружбу с постником Фомой, пока того не отправили в Александрию. После этого преподобный наложил на себя обет молчания. В 70 лет святой ушел в пустыню и по преданию жил вместе со львом, которого кормил с рук. Умер преподобный Кириак Отшельник в старости, в 109 лет.
Церковный праздник 29 сентября по старому стилю - день памяти мученицы Евфимии Всехвальной.
Приметы на 29 сентября
Приметы дня говорят о будущей зиме и осени:
- тепло и сухо в этот день - зима будет поздней и нехолодной;
- листья уже пожелтели, но не опали - осень будет долгой;
- гром слышен - зима будет без снега;
- гуси и скворцы еще не улетели - долго будет тепло.
В народе 29 сентября - праздник Феофан Милостивый. Так день прозвали в честь доброго святого, а также за теплую погоду. По народным поверьям, преподобный накидывает на солнце кофтан, согреваясь, оно дарит тепло людям.
Что нельзя делать 29 сентября
Что сегодня нельзя делать:
- ссориться;
- отказывать в помощи или милостыне;
- вредить кому-либо - все вернется бумерангом;
- давать деньги в долг - отдашь счастье;
- употреблять какой-либо алкоголь - есть риск, что хмель сыграет злую шутку и разрушит то, что создавалось годами.
Также один из запретов - нельзя подбирать с пола деньги, иначе начнутся проблемы с финансами.
Что можно делать 29 сентября
В этот день хорошо пойти в церковь или просто помолиться. Обязательно нужно подать милостыню, важно проявить щедрость и доброту. Святой Кириак считается покровителем странников и отшельников. У него просят избавления от болезней, головных болей и депрессии. Святому Феофану также молятся об исцелении от разных недугов.
На Феофана Милостивого нужно помочь немощным людям: сходить в магазин, приготовить еду, убрать в доме.
29 сентября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван и Феофан.
Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.