Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

27 января по новому церковному календарю вспоминают святителя Иоанна Златоуста. В народном календаре - Златоустьев день. Чем прославился святой и с какими молитвами к нему обращаются, традиции и запреты этого дня, а также что отмечают в православной церкви 27 января по старому стилю - рассказываем в материале.

27 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 января (9 февраля по старому стилю) - день памяти Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.

Иоанн жил в IV веке. Родился он в Антиохии, воспитывала его одна мать - она отдала ему много сил и умений. Иоанн рано научился читать и писать, брал уроки у лучших философов и риторов, и в 20 лет крестился. Через три года он стал чтецом в церкви, а когда умерла мать, то принял иночество.

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Он отказался от архиерейского сана и ушел жить на 4 года в пустыню. Там он занимался написанием трудов, впоследствии ставшими знаменитыми. Затем Иоанн поселился в уединенной пещере и жил там два года в полном безмолвии. Но из-за плохого здоровья вернулся в Антиохию, где сначала стал диаконом, потом - пресвитером, а затем - архиепископом Константинополя. Во время его руководства духовенство переживало период расцвета, а сам Иоанн стал примером для подражания. Он на свои средства содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Также святитель составил чин литургии.

В то же время его жизнь была полна испытаний и лишений - не раз он попадал под гонения, его отправляли в ссылку. Там Иоанн Златоуст и умер - в поселении Команы (недалеко от Сухума). Спустя 31 год после его смерти император Феодосий II приказал перенести мощи святителя в Константинополь - оказались, что они нетленны. 27 января - день перенесения мощей святого.

Златоустом Иоанна прозвали за особый талант проповедника. Он почитается наравне с Василием Великим и Григорием Богословом, а вместе они считаются Вселенскими святителями и учителями.

Праздник 27 января по старому стилю - день памяти святой равноапостольной Нины. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 14 января.

О чем говорят приметы на 27 января

В Златоустьев день наблюдали за погодой и другими приметами:

окна в доме запотели - быть теплу;

собака ложится на снег - к вьюге;

деревья в инее - скоро потеплеет;

белые облака - к стуже;

солнце на закате - нужно готовиться к морозам.

В народном календаре 27 января - праздник Златоустьев день или Златоустьев огонь. В это время особенно чтили печной огонь - растапливали печь и собирались возле нее всей семьей, чтобы в доме был мир, достаток и любовь.

Что нельзя делать 27 января

Что сегодня нельзя делать:

сквернословить и злословить;

ссориться с близкими;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день не советуют стричься и следует быть особо осторожными с острыми, горячими предметами - велик риск порезаться и обжечься. Считается, что получить травму в этот день - плохая примета, сулящая беду.

Что можно делать 27 января

У Иоанна Златоуста просят помощи в учении и постижении грамоты, святителя считают покровителем семей, он помогает обрести финансовое благополучие. Также к Иоанну Златоусту обращаются отчаявшиеся люди.

По народному поверью, в этот день огонь обладает целебными силами, поэтому если больной посидит возле открытого огня и трижды прочтет молитву "Отче наш", то непременно излечится.

27 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иван, Дмитрий.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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