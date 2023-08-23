Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

24 августа в церкви почитают православных преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного князя Острожского Феодора. В народе день прозвали Федор-Василий. Рассказываем, кем были святые, о традициях и запретах на церковный праздник.

24 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Священномученик Евпл жил на Сицилии в II-III веках. Он был архидиаконом в городе Катане, постоянно ходил с с Евангелием и проповедовал христианство среди язычников.

При императорах Диоклетиане и Максимиане Евпл попал под гонения христиан. Его схватили и отправили на суд, заставляя отречься от веры. Святой отказался - и его приговорили к смерти от голода и жажды. Но благодаря молитвам Евпла в его темнице забил источник, и мученик выжил. Когда градоначальник узнал об этом, то велел его казнить.

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Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в ХI веке, в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Известно, что Феодор в какой-то момент раздал все свое имущество бедным и ушел в монастырь. Но там пожалел о содеянном - и тогда его поддержал преподобный Василий, предложив ему все, что имел сам.

Погибли преподобномученики Феодор и Василий по приказу князя Мстислава Святополковича - он пытался узнать у них, где спрятаны сокровища, но не получив ответа, замучил монахов. Умирая, Василий бросил стрелу, которую в него выпустил князь, к его ногам и напророчил смерть от нее. Пророчество исполнилось: во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав был поражен стрелой в грудь сквозь отверстие доски и скончался. Он узнал свою стрелу и сказал: "Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора".

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Князь Острожский Феодор жил в XIV-XV веках и был защитником православия на Волыни.

Происходил он из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году принимал участие в знаменитой Грюнвальдской битве - разгроме рыцарей католического ордена. Также, помогая православным в Чехии, он поддержал антикатолическое движение гуситов против императора Сигизмунда. Позже Феодор одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелло оградить законом свободу православия на Волыни.

Союзником Феодора несколько раз был литовский князь Свидригайло. Но позже, испугавшись его сильного влияния, заключил князя в тюрьму. Но народ поднял мятеж и освободил его. В 1440 году князь Феодор имел лучшие земли Волыни и Восточной Польши, но предпочел оставить все это и ушел в Киево-Печерскую лавру. Там он принял монашество с именем Феодосий. Умер князь в глубокой старости, а в ХVI веке его причислили к лику святых.

Святых почитают 24 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 11 августа.

Народные приметы на 24 августа

По приметам дня судили о погоде в ближайшее время:

много орехов в лесу, но мало грибов - к морозной зиме;

солнечная погода в этот день - сентябрь будет сухим;

туман утром над рекой - еще 7 дней будет тепло.

В народе 24 августа - праздник Федор-Василий. День считали мистическим - якобы в этот день на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а также появляются блуждающие огни - души убитых воинов и утопленников.

24 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя ругаться и сквернословить, желать зла;

не стоит отказывать в помощи;

категорически запрещается употреблять алкоголь - считается, что могут явиться покойные родственники и наказать за пьянство;

нельзя много есть - можно "слопать" достаток.

В народе в этот день строго запрещено ходить на болота, а также на кладбища - чтобы ненароком не попасть в портал между мирами. Встреча с белым конем - дурная примета, сулящая несчастье и похороны в семье.

Что можно делать 24 августа

Святые в этот день покровительствуют домашней живности, поэтому нужно ухаживать за животными. Если есть возможность, следует позаботиться и о бездомных животных.

Продолжается Успенский пост - в этот день запрещена скоромная пища, но можно есть горячую еду с растительным маслом.

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