Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 19 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

19 декабря по новому церковному календарю вспоминают преподобного Илью Муромца, Киево-Печерского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 декабря по новому календарю (1 января по старому) - день памяти преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского, прототипа богатыря времен Киевской Руси, который упоминается в украинском фольклоре.

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Преподобный Илья Муромец Печерский - легендарный богатырь, о котором рассказывают десятки былин, но он также - и реальный человек, мощи которого находятся в Киево-Печерской лавре, в Ближних пещерах.

Родился Илья в XII веке. Согласно украинским былинам, например, рассказу "Об Илье Муромце и Соловье", он был родом из "города Муромль". По мнению некоторых украинских исследователей, речь идет о городе Моровийск (ныне село Моровск Черниговской области Украины). Аргументом в пользу этого мнения называется скорость, с которой Илья добрался до Киева - это можно было сделать только из Моровийска. Но русские былины утверждают, что Илья происходит из села Карачарово под Муромом (Владимирская область России).

Известно, что с детства и до 33 лет Илья был парализован - все это время он просидел "на печи". Но в какой-то момент чудесным образом получил исцеление от трех вещих старцев - калек-прохожих. По преданию, ими были Христос и два апостола.

Позже эксперты подтвердили повреждения нижних отделов позвоночника у Ильи Муромца, из-за которых он мог быть парализован. Также исследователи указали и на наличие боевых ранений, и невероятно развитую мускулатуру - то есть, многие былины основаны на реальных событиях.

По преданию, Илья Муромец после выздоровления стал бравым воином и отличался недюжинной силой, еще одним его прозвищем стало Чоботок, которое он получил за то, что однажды отбился от неприятелей чоботом. И былинный, и реальный Илья Муромец обладал высокими нравственными качествами и сражался не ради славы или корысти, а ради справедливости.

Илия - это монашеское имя святого, а постриг в монахи в Киево-Печерской лавре он принял в конце жизни, возможно, перед смертью. По мнению историков, погиб Илья, когда лавру разгромили половцы. Есть и другая версия: будучи тяжелораненым после битвы с половцами, Илья решил принять постриг.

Умер святой предположительно около 1188 года, примерно на 45-м году жизни, а его мощи находятся в Киево-Печерской лавре, в Ближних пещерах.

По ним ученые определили, что Илья был ростом почти 177 сантиметров (для того времени он был очень высоким) и с широкой костью.

Известно также, что преподобный умер, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в православной церкви теперь: большой, указательный и средний пальцы вместе, а безымянный и мизинец - пригнуты к ладони.

Какой церковный праздник 19 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день святого Николая Чудотворца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 19 декабря

По приметам этого дня судят, какими будут погода и урожай:

день холодный и ясный выдался - год будет хлебородный;

сколько снега выпало в этот день - столько весной травы будет;

мороз 19 декабря - к майской непогоде.

В народе 19 декабря - праздник Ильи Муромца. Замечено, что если в это время все занесет снегом, то снегопады продлятся до начала января.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 декабря церковь выступает против ругани и ссор, сквернословия, лени. Нельзя завидовать, злиться и мстить, отказывать в помощи людям или животным, нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням для тех, кто постится.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не следует работать - уборка, рукоделие и тяжелый физический труд могут надолго отвадить от дома удачу. Также категорически нельзя в этот праздник брать или давать деньги взаймы - иначе весь следующий год проведете в бедности.

Что можно делать 19 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к преподобному Илье. Он считается защитником слабых и обездоленных, а также покровителем военных. Святому молятся о защите военных, а также обращаются с просьбами исцелить слабых здоровьем детей, помочь в излечении от детского церебрального паралича, восстановиться после травм позвоночника, паралича.

Кто отмечает день ангела 19 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Илья и Тимофей.

По старому стилю день ангела у Максима и Николая.

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