Блюда из кролика: как приготовить нежное и диетическое мясо

Кроличье мясо прекрасно сочетается с овощами, различными специями и соусами.

Блюда из кролика являются очень вкусными и одними из самых легких среди мясных.

Кроличье мясо – нежное и диетическое, отлично подходит для запекания и тушения, превосходно сочетается с овощами, различными специями и соусами.

Кролик в сметанно-чесночном соусе

Кролик - 1 шт.

Сметана - 200 г

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 4 ст.л.

Масло сливочное - 100 г

Лавровый лист - 2 шт.

Смесь перцев - 1 ч.л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Соль - по вкусу

Разделать кроличью тушку на небольшие куски. Помыть и осушить ее. Посолить, поперчить и перемешать.

Лук мелко нарезать. Чеснок раздавить в чесночнице.

Каждый кусок кролика обвалять в муке.

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Разогреть сковороду и добавить растительное масло, выложить мясо. Обжаривать мясо со всех сторон, до золотистой корочки 5-7 минут. Жареное мясо сложить в казанок.

В сковороду выложить лук, обжарить, помешивая, до золотистого цвета 2-3 минуты.

Вылить в сковороду примерно 2 стакана холодной кипяченой воды, перемешать. Залить мясо. Тушить на медленном огне до готовности 30-40 минут.

Положить лавровый лист, сметану, налить еще немного воды, чтобы соус полностью покрывал мясо. Тушить 10 минут на маленьком огне. Затем добавить чеснок, перемешать и оставить кролика в сметанном соусе настояться 10-15 минут.

Подать кролика с гарниром из картофельного пюре, гречневой каши, макарон и обязательно полить сметанным соусом.

Запеченный в рукаве кролик

Кролик - 1 кг

Чеснок - 2 зубчика

Тмин - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Томатный сок - 200 мл

Лук - 1 шт.

Приготовления маринада. Лук нарезать кубиками, чеснок выдавить через пресс или измельчить на терке. Смешать в рукаве томатный сок, лук, добавить соль и тмин, все тщательно перемешать.

Мясо кролика тщательно помыть и вытереть бумажным полотенцем, после чего положить в рукав в маринад и перемешать. Отправить мясо в холодильник минимум на полчаса.

Достать рукав из холодильника, отправить в разогретую до 250°С духовку на 30-45 минут (в зависимости от размеров тушки). Готового кролика выложить на тарелку и подавать горячим.

Жаркое из кролика

Кролик - 0,5 кг

Картофель - 0,5-0,6 кг

Морковь - 2 шт.

Лук - 2-3 шт.

Сметана - 0,5 ст.

Томатная паста - 2 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Соль - 1,5-2 ч. л.

Перец - 0,25 ч. л.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Обработанную тушку кролика разрезать на куски. Положить в глубокую посуду и залить холодной водой, оставить на 20-30 минут. Воду следует периодически менять, пока мясо не станет белым.

Лук нарезать кольцами. Морковь нарезать кружочками или ломтиками. Картофель почистить и нарезать крупными кусками.

Вымоченные куски кролика натереть солью (0,5 чайной ложки) и перцем.

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На сковороде растопить сливочное масло. Выложить куски кролика на сковороду. Обжаривать кролика на сильном огне, время от времени переворачивая, до образования румяной корочки (примерно 10 минут).

Переложить кролика в кастрюлю с толстым дном или казан. Добавить картофель, морковь и лук. Перемешать. Затем добавить томатную пасту, сметану, лавровый лист и снова перемешать.

Влить воду (примерно 1 литр). Довести до кипения, уменьшить огонь до слабого. Добавить 1 чайную ложку соли и тушить под крышкой до готовности, примерно 40-50 минут.

При подаче полить жаркое из кролика подливой.

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