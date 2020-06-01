Вкуснейшие блинчики с мясом: рецепты сытного и ароматного блюда

Рулетики или конвертики из тонких блинов с мясной начинкой – просто пальчики оближешь!

Блины – одно из самых популярных блюд. Существует много вариантов начинок для их наполнения. Среди огромного количества вариаций на эту тему, конечно же, на первом месте стоят блинчики с мясом.

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Рулетики или конвертики из тонких блинов с мясным фаршем – это сытное и вкусное блюдо. Блины с такой начинкой настолько нежные, сочные и аппетитные, что просто пальчики оближешь.

Подавать блюдо можно на обед, ужин, перекус или пикник. Такие блины подойдут со свежими овощами, зеленью, салатами, сметаной или соответствующими соусами.

Блины с мясным фаршем

Фарш свинина или говядина – 700 г

Мука – 200 г

Молоко – 500 мл

Яйца – 3 шт.

Лук – 200 г

Растительное масло – 4 ст.л.

Соль – по вкусу

Сахар – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Нарезать мясо небольшими кусочками. Перекрутить через мясорубку. Посолить и поперчить по вкусу. Если мясо нежирное, перекрутить с ним небольшой кусочек сала.

Лук нарезать мелкими кубиками. Налить в сковороду растительное рафинированное масло. Разогреть. Обжаривать его при постоянном помешивании до прозрачности. Добавить к луку фарш. Хорошенько перемешать. Жарить до готовности на умеренном огне (примерно 20 минут). За 5 минут до готовности добавить в фарш 2 ст. л. сметаны, перемешать (начинка будет еще нежнее, мягче и ароматнее), посолить по вкусу. Выключить огонь.

Готовим тесто на блины. В глубокую миску вбить яйца. Добавить щепотку соли и размешать венчиком до однородности.

Налить молоко (комнатной температуры) и хорошенько размешать массу венчиком. Просеять муку, чтобы насытить ее кислородом. По густоте тесто должно напоминать домашние сливки. В конце влить в тесто 2 ст. л. растительного масла без запаха и перемешать. Дать ему 10 минут постоять и отдохнуть.

Перед выпеканием первого блина дно сковороды слегка смазать растительным маслом и разогреть (дальше добавлять не стоит). Когда блин снизу схватится, перевернуть его на другую сторону и 2-3 секунды (не больше) обжаривать. Если блин получился слишком густым, влить еще немного молока, а если слишком тонкий и рвется, всыпать 1-2 ст. л. муки.

На краешек блина положить 2 ст. л. фарша. Завернуть края с двух сторон, чтобы начинка не выпадала. Скрутить рулетик. Перед употреблением блинчики обжарьте с двух сторон на небольшом количестве сливочного масла (лучше топленого) под крышкой до румяности.

Подавать блины следует горячими со свежими овощами, зеленью, салатами, сметаной или соответствующими соусами.

Яичные блинчики с курятиной и грибами

Для блинов

Молоко – 250 мл

Яйца (крупные) – 4 шт.

Растительное масло – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки

Куриное филе – 250 г

Шампиньоны – 200 г

Твердый сыр – 120 г

Укроп – 5 г

Петрушка – 5 г

Растительное масло – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Все продукты должны быть комнатной температуры. Яйца взбить с солью и сахаром. Всыпать просеянную муку и размешать до однородности. Если мука полностью не растворилось и возникли комки, следует протереть всю смесь через сито.

В яично-мучную смесь влить молоко, и еще раз хорошо перемешать смесь.

Сковороду разогреть на среднем огне и смазать растительным маслом. Переворачивать блины не нужно. Как только зарумянятся снизу и схватятся сверху, они готовы. Переложить готовые блины на тарелку и охладить.

Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Грибы тщательно промыть, обсушить. Каждый гриб разрезать пополам, и половинки нарезать тонкими ломтиками.

Сыр натереть на крупной терке. Половина сыра понадобится для начинки, а половина для посыпки сформированных блинчиков.

Зелень вымыть и мелко порубить. В сковороде разогреть часть растительного масла, и обжарить грибы до золотистого цвета. Переложить грибы на тарелку.

В сковороду влить растительное масло, выложить куриное филе и обжарить до легкой румяной корочки. По желанию добавить лук. Вернуть в сковороду грибы, всыпать половину тертого сыра и зелень.

Начинку посолить, поперчить и хорошо перемешать. В блинчик выложить начинку, свернуть все рулетиками, подворачивая боковые края, чтобы начинка не выпадала.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить в нее подготовленные блины. Сверху посыпать тертым сыром. Поставить форму в разогретую до 180С духовку на 20 минут.

Блины с ветчиной и сыром

Для блинов

Молоко – 1,5 ст.

Мука – 1 ст.

Яйца – 1 шт.

Сливочное масло – 40 г

Сахар – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Для начинки

Ветчина – 150 г

Сыр любой - 150 г

Базилик – по вкусу

Для подачи

Руккола – 80 г

Помидоры – 2 шт.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец острый молотый – по вкусу

Муку просеять в миску, добавить соль, сахар и перемешать. Добавить яйцо. Небольшими порциями ввести молоко, постоянно перемешивая, замешать тесто. Оставить его на 15-30 минут для отдыха.

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Для начинки ветчину порезать кубиком или тоненькими ломтиками, сыр натереть на терке.

Помидоры для салата нарезать ломтиками. Смешать помидоры с рукколой и заправить заправкой из масла, уксуса, соли и перца.

В тесто добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Жарим блины с двух сторон до готовности на хорошо разогретой сковородке. На готовый блин выкладываем ветчину, по желанию измельченный листик базилика. Сверху выкладываем натертый сыр.

Свернуть блины конвертиком. Перед подачей по желанию блины обжарить до хрустящей корочки. Подавать можно горячими с овощным салатом.

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