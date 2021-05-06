В рейтинг знаков Зодиаков с наихудшими манерами вошли Тельцы, Стрельцы, Водолеи и Овны.
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Об этом сообщает "Клубер".
Водолей
Этот знак Зодиака считает себя выше других. Поэтому может достаточно резко высказываться в адрес окружающих. Также не стоит надеяться, что он будет прислушиваться к вашему мнению.
Стрелец
Стрельцы порой не чувствуют грань дозволенного, особенно, когда чем-то увлечены. Они могут пошутить в оскорбительной форме, наивно полагая, что это весело.
Телец
Этот знак совсем не знает, что такое тактичность. Он говорит все прямо в лоб и так, как считает нужным. Телец не будет искать подходящие слова, чем может порой ранить других людей.
Овен
Овны не любят ждать. В связи с этим они прямо-таки могут начать травлю против человека, который спровоцировал задержку.
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