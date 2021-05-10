Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются главными любимчиками судьбы.

Об этом сообщает Клубер.

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Скорпион

Эти люди наделены фантастической интуицией. Они могут наперед предугадать развитие событий, поэтому в большинстве случаев им везет.

Стрелец

Мало того, что удача так и притягивается к ним, так они еще и невероятные оптимисты. В совокуплении всего этого они считаются одними из главных везунчиков.

Рыбы

Рыбы также наделены хорошей интуицией, поэтому чаще всего делают безошибочный выбор. При этом им часто удается выигрывать в лотереях.

Овен

Эти люди очень рисковые. Своими поступками они могут изрядно потрепать нервы не только себе, но и окружающим. Но в конце их всегда ждет хэппи-энд.

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Автор: Диана Могилевич