Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются главными любимчиками судьбы.
Об этом сообщает Клубер.
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Скорпион
Эти люди наделены фантастической интуицией. Они могут наперед предугадать развитие событий, поэтому в большинстве случаев им везет.
Стрелец
Мало того, что удача так и притягивается к ним, так они еще и невероятные оптимисты. В совокуплении всего этого они считаются одними из главных везунчиков.
Рыбы
Рыбы также наделены хорошей интуицией, поэтому чаще всего делают безошибочный выбор. При этом им часто удается выигрывать в лотереях.
Овен
Эти люди очень рисковые. Своими поступками они могут изрядно потрепать нервы не только себе, но и окружающим. Но в конце их всегда ждет хэппи-энд.
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