Православная церковь в этот день отмечает несколько событий: Тихвинской иконы Божией Матери, Нямецкой иконы Божией Матери, Седмиезерной иконы Божией Матери, Римской иконы Божией Матери и обретение мощей преподобного Тихона Луховского.

Давид Солунский получил постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Чуть позже близ города Солуни он построил себе шалаш под деревом и прожил в нем 70 лет. Ежедневно он находился в молитве, соблюдал строгий пост, изнывая от зноя и стужи. Бог послал ему дар исцеления - Давид лечил людей от болезней и давал советы. Достигнув пика своего бесстрастия, преподобный мог брать в руки горящие угли без вреда. Скончался около 540 года.

Второе название праздника «‎Давид Земляничник» - часть Купальских празднований, заканчивающихся в последний день Петрова поста.

Икона Тихвинской Божией Матери

По преданию, это одна из икон, написанных евангелистом Лукой. В V веке ее переместили из Иерусалима в Константинополь и построили Влахернский храм. В 1383 году икона исчезла и чудесным образом появилась над Ладожским озером.

Читайте такжеИменины 9 июля: какое имя дать ребенку и как назвать ребенкаКочуя с места на место, она оказалась в городе Тихвине. На этом месте построили деревянный храм в честь Успения Богородицы, но усилиями великого князя вскоре вместо него возвели каменный.

В 1613-1614 годах шведы пытались захватить Новгород, но чудесными силами Богородицы, обитель уцелела.

Однажды, когда шведское войско приближалось к городу, иноки решили бежать и забрать икону с собой, но не смогли сдвинуть ее с места. Тогда они остались в монастыре и стали молиться о защите. Чудо случилось - шведское войско постоянно отступало, ибо чудились им то русская рать, то небесное воинство. Немногочисленным защитникам монастыря удалось выстоять.

После этого в монастырь прибыли послы, сняли список с иконы и отправились заключать мир со шведами. С этого момента икона Тихвинской Божией Матери считается символом защиты от врагов.

Нямецкая икона Божией Матери

Была подарена греческим императором Андроником Палеологом молдавскому господарю Александру Воеводе и поставлена в Вознесенском Нямецком молдовлахийском монастыре.

Седмиезерная икона Божией Матери

Смоленская икона перенесена из Устюга под Казань основателем Седмиезерной Богородицкой пустыни монахом Евфимием. Он благословил этой иконой место будущей обители.

Римская икона Божией Матери

Святые апостолы Петр и Иоанн Богослов, прийдя в Иерусалим, просили Святую Деву, чтобы она почтила их своим присутствием. Она ответила, что поддерживает их всегда. Придя в храм, они увидели на одном из опорных столбов дивной красоты нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. Затем и Сама Матерь Божия посетила Лиддский храм и даровала образу Своему особую благодать и силу.

Во времена правления Юлиана Отступника в храм были посланы люди, чтобы убрать святой образ. Но как они не пытались - изображение не исчезало, а только глубже погружалось в камень. Такая слава распространилась по всему миру, а позже была снята копия, которую увезли в Рим.

Обретение мощей преподобного Тихона Луховского

Тихон (в миру - Тимофей) был на военной службе. В 1482 году, не желая принимать униатство, покинул Литву и отправился в Россию. Там он раздал все, что у него было, принял постриг и стал Тихоном. Переписывал книги, трудился токарем, но так и не принял сан священника. Умер в 1503 году в нищете. Вскоре возле его гроба начали совершаться чудеса и его мощи стали нетленными.

Приметы 9 июля

Дождливый день - дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;

Ясный день - еще 7 недель тепло и солнечно будет;

Много росы - хороший будет урожай огурцов;

В радуге много желтого цвета - к пригожей погоде;

Если зажечь сегодня в доме белую свечу - будет весь год достаток.

Праздник 9 июля - что сегодня можно делать

Беременные должны носить в карманах ягоды земляники, чтобы роды были легкими;

Земляникой можно лечить язву.

Что сегодня нельзя делать

Ссориться и отказывать в помощи;

Играть с огнем;

Обижать домашних животных.

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Автор: Кристина Кащавцева