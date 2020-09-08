8 сентября - 251-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 114 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 8 сентября 2020

В этот день мир отмечает Международный день грамотности, Всемирный день физиотерапии, Международный день солидарности журналистов и День посиделок на кухне.

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В Испании - День волонтера, в Андорре - Национальный день, на Мальте - День победы, в Литве - День благодарения за свободу и независимость, в США - День амперсанда.

Памятные даты 8 сентября, годовщины и события

В 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

В 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один - «Виктория» под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.

В 1636 году был основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.

В 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

В 1886 году был основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР. Изначально это было поселение золотоискателей. В огромном городском районе Соуэто, где когда-то жили Десмонд Туту и Нельсон Мандела, теперь открыт Дом-музей Манделы. Познакомиться с историей борьбы южноафриканцев с сегрегацией можно в Музее апартеида и в бывшем тюремном комплексе на холме Конституции.

В 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги.

В 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал возвратную каретку для пишущей машинки.

В 1921 году была коронована первая мисс Америки - Маргарет Горман. Первый конкурс «Мисс Америка» состоялся в Атлантик Сити. Но тогда он назывался иначе - «Прелесть Атлантик Сити». В качестве приза Горман получила золотую статуэтку русалки стоимостью 1500 долларов. В следующем году конкурс был переименован в «Мисс Америка», а Маргарет Горман получила этот титул задним числом. Первые конкурсы красоты в Атлантик Сити проводились в основном с целью привлечения туристов. Горман пыталась отстоять свой титул в 1922 и 1923 годах и, хотя ей не удалось этого сделать, она осталась всеобщей любимицей. Несколько лет спустя она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кахилла и была счастлива в браке, супруг умер в 1957 году. Маргарет Горман прожила всю свою жизнь в Вашингтоне, стала своего рода светской львицей и покидала город только летом - когда уезжала путешествовать. Скончалась первая «Мисс Америка» 1 октября 1995 года, ей было 90 лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 сентября чтит память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана. В народе день назвали Наталья Овсяница. В этот день постарайтесь быть как можно более оптимистичными и настраивайте на позитив других. Лучше оставить при себе жалобы и капризы.

Что сегодня нельзя делать

Если переесть в день Натальи, можно получить проблемы в финансовом плане. Ссориться с кем-то - к беде.

Приметы на 8 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- заморозки утром – к ранней и холодной зиме;

- много рябины – скоро придут морозы;

- не опали листья березы и дуба – к суровой зиме;

- гром - к теплой осени.

8 сентября именины

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра и Романа.

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Автор: Нана Черная