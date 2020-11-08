8 ноября - 312-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 53 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 8 ноября 2020

В этот день мир отмечает Международный день КВН, Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день рентгенографии, Международный день радиологии, Международный день скороговорок, Intersex Day of Remembrance, Всемирный день градостроительства, Международная неделя науки и мира, Международный день пианиста, Всемирный день урбанизма.

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьВ Украине - День виноградаря и винодела, в США - День STEAM-образования, День коктейля «Харви Волбенгер», День капучино, День болвана, День «Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное», в Испании - Международный фестиваль воздушных змеев, в Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии - День отца, в Сальвадоре - День пупусы, в Китае - День журналиста, в Туркменистане - Праздник урожая, в Тунисе - Фестиваль деревьев, в Кыргызстане - День памяти жертв политических репрессий, в Канаде - День ветеранов-аборигенов, в Азербайджане - День работников Бакинского метрополитена, в Британии - Поминальное воскресенье, в Индии - День матери.

Памятные даты 8 ноября, годовщины и события

В 1602 году в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.

В 1888 году во время циклона судно «Vaitarna», шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата. Погибли 746 человек.

В 1893 году в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами», или рентгеновскими. Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью излучения. Открытие ученого сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 ноября чтит память великомученика Димитрия Солунского. Другие названия праздника: «Дмитров день», «Большие Осенины».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя есть первый блин - он предназначен для усопших. Не нагружайтесь сильно физически. Также не берите в долг и не давайте взаймы.

Приметы на 8 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром иней - зимой будет очень много снега;

- много снега - на Пасху он не растает;

- холодно и идет снег - весна поздно придет;

- оттепель - будет тепло и зимой, и весной.

8 ноября именины

Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.

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Автор: Нана Черная