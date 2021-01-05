5 января – 5-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 360 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 5 января 2021

В этот день в мире отмечаются Международный разгрузочный день, День маленьких историй и Международный день бойскаутов.

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В США - День кето-диеты, День взбитых сливок, День сценариста, День птиц, в Беларуси - День банковских и финансовых работников, День работников социальной защиты, в Китае - Фестиваль льда и снега, в Испании - Кавалькада царей-волхвов, в Индии - День рождения гуру Гобинда Синха, в Японии - День клубники.

Памятные даты 5 января, годовщины и события

5 января 1769 года шотландский инженер, изобретатель-механик Джеймс Уатт получил патент на свою уникальную паровую машину двойного действия. Это изобретение положило начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире. Уатт был членом Эдинбургского королевского общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. Он ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Его именем названа официальная международная единица мощности – ватт.

5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом «Золотые ворота». Он соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост «Золотые Ворота» открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост являлся самым большим висячим мостом в мире. Он восхищает своими размерами: длина – более 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор – 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту мост получил массу призов. Он – один из самых узнаваемых мостов в мире.

В 1972 году в этот день в США начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля (шаттла).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула и еще 9 мучеников. В народе день назвали «Федул Зимний».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя работать с острыми предметами. Если предстоит серьезная операция, то лучше ее перенести на другой день.

Приметы на 5 января

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода на Федула – таким будет ноябрь;

- сильный ветер – год будет урожайным.

5 января именины

Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла и Василия.

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Автор: Нана Черная