5 сентября - 248-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 117 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 5 сентября 2020

В этот день мир отмечает День опозданий, Всемирный день бороды, Международный день благотворительности и Международный день бекона.

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В США - День уборки федеральных земель Карла Гарнера, День признательности франшизе, День сырной пиццы, в Индии - День учителя, в Египте, Танзании - День инженера, в Дании - День поднятия флага в честь военнослужащих, в Албании - День канонизации матери Терезы.

Памятные даты 5 сентября, годовщины и события

В 1666 году в этот день закончился Великий лондонский пожар. К середине 17 века Лондон представлял собой город с узкими улочками, дома были деревянными с соломенной крышей. Засушливая погода и сильный ветер способствовали мгновенному распространению огня, охватившему центр Лондона. Деревянные дома, склады, магазины и мастерские горели очень быстро, хранившиеся в них бочки со спиртным и маслом, веревки, уголь и другие горючие материалы усугубляли ситуацию. А эффективных средств тушения пожара еще не существовало, что тоже стало причиной долгой борьбы с огнем. 5 сентября пожар в Лондоне, продолжавшийся четыре дня, закончился. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий, было опустошено 300 акров земли. В пепел обратились Ратуша и Королевская биржа - финансовый центр города. Самые страшные бедствия нанес пожар Собору святого Павла. Примечательно, что в пожаре погибли всего несколько человек. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный закон о восстановлении Лондона. Многие районы перепланировали, улицы расширили, а дома стали строить в основном из камня. Но, несмотря на многочисленные радикальные предложения, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара. В память о Великом лондонском пожаре по проекту архитектора Рена был построен памятник – колонна высотой 202 фута, внутри которой лестница из белого мрамора, а сверху открывается восхитительный вид на Лондон. На пьедестале колонны размещены описания пожара со всеми подробностями и различные аллегорические фигуры. Реальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский Совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным «рукой Божьей, сильным ветром и очень сухим временем года». Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, позднее сообщалось, что пожар помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий.

В 1698 году, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты - 9000 метров.

В 1885 году на сервисной станции Джейка Гампера в США был установлен первый бензиновый насос.

5 сентября 1944 года, более чем за полгода до окончания Второй мировой войны, представители еще частично оккупированных Германией государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - подписали в Лондоне договор об образовании после победы экономического союза Бенилюкс. Бенилюкс - сокращенное название из первых слогов трех европейских стран: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Таможенно-экономический союз этих стран предусматривал возможность свободного перемещения рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и имел целью либерализацию внешней торговли. Хотя договор вступил в силу только в 1960 году, именно решение создать Бенилюкс явилось прообразом устава Европейского Союза. Впрочем, непосредственные предшественники Европейского Союза – Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), обрели физическую реальность раньше – в 1951 и 1957 годах. Страны Бенилюкса вместе с ФРГ, Францией и Италией выступили их учредителями. Образование Бенилюкса было завершено в 1958 году подписанием в Гааге договора об экономическом союзе. Договор был заключен сроком на 50 лет с возможностью продления на 10-летние периоды, и вступил в силу с 1 ноября 1960 года. Руководящими органами Бенилюкса являются комитет министров, межпарламентский консультативный совет, совет экономического союза, ряд общих и специальных комитетов, генеральный секретариат, арбитражная коллегия, судебная палата, консультативный совет по экономическим и социальным вопросам.

5 сентября 1972 года произошел теракт на мюнхенской Олимпиаде. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков группировки «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины - заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить это условие. Полиция провела спасательную операцию. Но в результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, остальные 3 были арестованы полицией. На следующее утро после трагедии состоялась панихида в память погибших израильтян. А Игры хоть и продолжались, но досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка «Моссад», выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта - операцию «Гнев Божий». Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Все эти события легли в основу ряда художественных фильмов и книг.

В 1980 году в этот день самый длинный - 16-километровый - железнодорожный туннель открылся в Швейцарии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 сентября чтит память мученика Луппа Солунского. Другие названия праздника: «Брусничник», «Луппа», «Лупенские морозы».

Что сегодня нельзя делать

Если вы сегодня найдете деньги, не забирайте их себе, а бросьте в водоем. Так богатство к вам придет и деньги умножатся. Если пойдете в лес, не слушайте старичка, который просит ему помочь, особенно если он ищет лукошко. Это может оказаться Леший, а вы больше не вернетесь домой. Не спорьте ни с кем.

Приметы на 5 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- заморозков еще нет - сентябрь будет теплым;

- журавли в теплые края отправились - скоро наступит зима.

5 сентября именины

Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Фёдора, Павла и Николая.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)