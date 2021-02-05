5 февраля - 36-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 329 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 января Юлианского календаря.

Какой праздник 5 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День эрудита, День разукрашивания планов на будущее, Всемирный день чтения вслух, Всемирный день «Нутеллы», День катастрофы.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыВ США - День красной одежды, День шоколадного фондю, День метеоролога, День бабочки-монарх, День работы в голом виде, День душа с другом, День жевательной резинки, День «Подарите детям улыбку», в Таиланде - Праздник цветов, в Бурунди - День единства, в Дании - День рождения кронпринцессы Мэри, в Пакистане - День солидарности с Кашмиром, в Сан-Марино - День освобождения от оккупации, в Финляндии - День Рунеберга.

Памятные даты 5 февраля, годовщины и события

В 1778 году Южная Каролина первой из штатов ратифицировала «Статьи Конфедерации и вечного союза» - первый конституционный документ США.

5 февраля 1783 года в итальянской Калабрии началось сильнейшее землетрясение, продлившееся 2 месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим, обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные последствиями самого продолжительного в истории землетрясения.

В 1916 году в Цюрихе открылось «Кабаре Вольтер» - место рождения дадаизма, авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Теоретики искусства считают, что из дадаизма берет свое начало постмодернизм.

В 1919 году заработала первая в Европе регулярная авиалиния - Берлин-Веймар.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый в мире светофор для пешеходов.

В 1958 году над островом Тайби, что у побережья американского штата Джорджия, столкнулись бомбардировщик B-47 и истребитель F-86, в результате чего произошел сброс бомбардировщиком в океан водородной бомбы Mark 15. Последующие за этим поиски бомбы успехом не увенчались. Найдена она была только в 2004 году, однако поднять бомбу пока не удалось. По официальному отчету ВВС США, она не представляет серьезной угрозы, ведь боевая капсула в ней была заменена на учебную. Однако письмо помощника министра обороны США в Конгресс, написанное в 1966 году и рассекреченное в 1994, включает данные о том, что бомба содержала полностью собранную боеголовку с плутонием.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 февраля чтит память Климента Анкирского и Агафангела. В народе день назвали Агафий полухлебник.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи бедным и обездоленным, также нельзя громко ругаться – потеряете голос. Нельзя, чтобы в доме было грязно, – лучше провести генеральную уборку.

Приметы на 5 февраля

Читайте такжеМасленица 2021: когда начинается, история и традиции празднованияИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег лежит толстым слоем - год будет хлебным;

- мороз и солнце - август будет жарким;

- кричат синицы - скоро придут сильные морозы.

5 февраля именины

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.

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Автор: Нана Черная