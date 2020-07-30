30 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

30 июля – 211-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 154 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 30 июля 2020

В этот день мир отмечает Международный день дружбы, День цветных напитков, Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Читайте такжеПраздники в августе: выходные и праздничные дни (календарь)В США - День чизкейка, День тестя и свекра, День информаторов, День девиза «На Бога уповаем», День хот-дога с соусом чили, на Кубе - День мучеников революции, в Марокко - День трона, в Вануату - День независимости, в Таджикистане - День работников пожарной охраны, в Южном Судане - День мучеников.

Памятные даты 30 июля, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

В 1792 году в Париж с песней на устах вошел Марсельский добровольческий батальон. Сочиненная саперным офицером Клодом Жозефом Руже Де Лилем для Рейнской армии боевая песня была поэтому прозвана «Марсельезой» и стала потом национальным гимном Франции.

В 1793 году в Канаде началось строительство Йорка (ныне Торонто).

В 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.

В 1895 году во Львове был основан этнографический музей.

В 1900 году в Британии был запрещен детский труд в шахтах.

В 1935 году британское издательство «Penguin Books» совершило революцию в издательском деле - выпустило первую в мире «карманную» книжку. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в исключительно мягкой обложке и карманного формата, прародителем которой является глава издательства Аллен Лейн, обеспечила массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

В 1956 году официальный девиз США «In God We Trust» («На Бога уповаем») появился на американских долларах. Эта фраза взята из гимна страны, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые она была использована в 1864 году Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

В 1984 году на телеканале NBC начался показ ставшего затем легендарным сериала «Санта-Барбара». Его показ шел до 15 января 1993 года. Всего было снято 2137 серий.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 июля чтит память двух святых - Маргариты Антиохийской (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Другие названия праздника: «Марина с Лазарем», «Огненная Мария», «Зори с лазорями», «Марина Лазоревая». В народном представлении святая Марина ассоциировалась с большой водой или большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний.

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У предков было поверье, что в этот день на небе появляются зарницы, при этом нет ни дождя, ни грома. Считалось, что на них нельзя смотреть - можно ослепнуть, а на свой дом накликать пожары.

Приметы на 30 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – осень будет дождливой, а зима - с метелями;

- в обед парит, а к вечеру холодает - следующий день будет солнечным;

- вспышки зарниц – урожай орехов будет хорошим;

- дождь и на небе белые облака – к перемене погоды.

30 июля именины

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.

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