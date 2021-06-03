3 июня - 154-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 211 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 3 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день велосипеда, День рождения парашюта, День «Любовь побеждает все», День средств защиты от насекомых, Всемирный день косолапости, День олицетворения авторитета.

В США - День самогона, День яйца, День шоколадно-миндального печенья, День повторений, День зуда, в Тайване - День движения за запрет опиума, в Таиланде - День рождения королевы Сутхиды, в Черногории - День объявления независимости, в Уганде - День мучеников, в Австралии - День Мабо, в Намибии - День вооруженных сил, в Эквадоре - День горы Чимборасо.

Памятные даты 3 июня, годовщины и события

3 июня 1785 года «родился» парашют - французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал свое «детище» в Лондоне. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Она приземлилась благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел очередной эксперимент - с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Это произошло 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

В 1789 году шотландский путешественник Александр Маккензи открыл реку в Канаде, названную его именем - Маккензи.

В 1837 году под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для заездов с препятствиями.

В 1970 году был синтезирован первый искусственный ген.

3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа «Немо». Его глубина составляет 33 метра.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаПравославная церковь 3 июня чтит память равноапостольной царицы Елены Константинопольской. Святую считают покровительницей льна. В народе праздник называли Еленин день, или Олена - Длинные льны. На Еленин день сеяли лен.

Что сегодня нельзя делать

В этот праздник запрещалось плести косы. Девушки должны были ходить с распущенными волосами. Считалось, что если их коснется Елена, то пряди станут такими же, как лен – мягкими, густыми и длинными.

Приметы на 3 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- непогода - осень будет сырая;

- рябина буйно цветет – к урожаю льна;

- кукушка кукует целый день - к хорошей погоде в ближайшие дни;

- дождь с градом - 3 декабря будет идти сильный снег.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная