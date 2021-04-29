29 апреля - 119-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 246 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 29 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день исполнения детских желаний, Международный день танца, День рождения застежки-молнии, День «Мы прыгаем по миру» или День паркура, День вирусного видео.

В Украине - Всеукраинский день футбола, в Британии - Фестиваль виски, в Аргентине - День животных, в Колумбии - День деревьев, в США - День жареных креветок скампи, День розы «Мира», в Дании - День рождения принцессы Бенедикты, в Кыргызстане - День города Бишкек, в Японии - День Сева, в Малайзии - Нузул аль-Куран.

Памятные даты 29 апреля, годовщины и события

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыВ 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1884 году Оксфордский университет согласился на поступление в ВУЗ женского пола.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона. За это открытие ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой «народный бюджет». Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладение и продажу земли, а также «сверхналога» на высокие доходы.

В 1913 году эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как «застежка-молния».

В 1933 году прошел очередной финал кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Знаменателен он тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера были с 1-го по 11-й, а у «Манчестера» с 22-го (у вратаря) по 12-й.

В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа «кошачий глаз», придуманные за год до этого изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 1986 году произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса, по официальным данным, пострадало 350 тысяч книг.

В 1991 году на Бангладеш обрушился циклон, погибли 138 тысяч человек.

В 1992 году Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.

Какой сегодня церковный праздник

29 апреля – Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии - Святого Причастия.

Православная церковь 29 апреля также чтит память мученицы Ирины (Арины) и ее двух сестер. В народе день назвали Ирина Рассадница. 29 апреля считался лучшим днем для работы в саду и огороде.

Что сегодня нельзя делать

Запрещалось в одиночку ходить на реку.

Приметы на 29 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром - к богатому урожаю;

- день солнечный - рассаду капусты можно высаживать.

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Автор: Нана Черная