28 марта - 87-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 278 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 28 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День уважения кошки, День больших перемен, День рождения стиральной машины, Всемирный день историка, День резиновых калош, День «Съешь эскимо», День рождения саксонского фарфора.

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Памятные даты 28 марта, годовщины и события

В 193 году гвардейцы продали с аукциона трон римского императора сенатору Дидию Юлиану. Через 66 дней он был казнен.

В 1521 году Магелан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой. Следующее подобное изобретение было вновь запатентовано в США, в 1851 году американец Джеймс Кинг изобрел стиральную машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только привод у нее был ручным. В последующие годы такие изобретения патентовались регулярно, обрастая новыми усовершенствованиями. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина - в 1949 году.

28 марта 1837 года был основан третий по числу жителей (после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) город США - Чикаго.

В 1891 году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

В 1910 году в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

В 1930 году город Константинополь был переименован в Стамбул.

В 1935 году в Канаде была запрещена радиореклама по воскресеньям.

В 1964 году лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «The Beatles» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в его экспозиции.

В 1976 году польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе «Мазурек» (9,5 м). Лишь 21 марта 1978 года, спустя почти два года, она вернулась к месту своего старта.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 марта чтит память святого мученика Никандра. В народе день назвали «Лесное ухоженье». Он посвящался лесу.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит много работать и выполнять физически тяжелые домашние дела.

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Автор: Нана Черная