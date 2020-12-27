27 декабря – 361-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 4 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 27 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются День соблазнения, День шиворот-навыворот, День вырезания снежинки из бумаги, День «Сходи в зоопарк» и Праздник святого семейства.

В США - День фруктового пирога, в КНДР - День социалистической конституции, в Кыргызстане - День сотрудника паспортно-визовой службы.

Памятные даты 27 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПодарки детям на Новый год: идеи сюрпризов под елку для мальчиков и девочек27 декабря 1938 года президент Рузвельт объявил о старте Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США.

27 декабря – День рождения МВФ. Само решение о создании Международного валютного фонда (IMF) было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ. Основные задачи Фонда – содействовать международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере; способствовать стабильности валютных курсов и регулировать нормы и правила в валютной сфере; содействовать созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных ограничений; помогать своим членам устранять диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств. МВФ имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме «Специальных прав заимствования (СПЗ)». Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет «квот» его 189 государств-членов, общая сумма которых в настоящее время составляет 212,7 млрд СПЗ, или около 293 млрд долларов. Квоты определяются по формуле, исходя из относительных размеров экономик государств-членов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Члены, заимствующие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения. Размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов. Руководящий орган Фонда – Совет управляющих, в котором представлены все страны-члены. Он собирается ежегодно. Повседневной работой руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет, 24 члена которого входят в Совет управляющих, консультирует Совет по вопросам, входящим в его компетенцию. В штате МВФ около 2500 сотрудников из 133 стран, возглавляемых директором-распорядителем, который избирается Исполнительным советом.

В 1978 году в Испании вступила в силу новая Конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

В 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 декабря чтит память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Другие названия праздника: «Филимон», «Фирс», «Хозяин», «Калинники».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно почаще умываться, в доме не должно быть не убрано. Иначе к вам может прицепиться нечисть.

Приметы на 27 декабря

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- каков Фирс - таков и февраль;

- много инея – к снегопаду;

- сильно каркают вороны – к сильному морозу.

27 декабря именины

Именины у Фирса, Филимона, Ариана и Николая.

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Автор: Нана Черная