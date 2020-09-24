24 сентября - 267-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 98 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 24 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день моря, День незапланированных безумств, Международный день караванщика, Всемирный день бестраншейных технологий, Всемирный день против патентов на программы.

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В США - Швенкфельдский день благодарения, День пунктуации, День десерта-фламбе «Вишневый юбилей», в Камбодже - День Конституции, в Кыргызстане - День семьи, мира и согласия, в Доминикане - День святой Мерседес, в Таиланде - День принца Махидола, в Гвинее-Бисау - День независимости, в ЮАР - День наследия, в Перу - День вооруженных сил, в Австрии - День святого Руперта.

Памятные даты 24 сентября, годовщины и события

В 1724 году в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название «Биржа» (Bourse). Вообще, фондовые биржи появились в начале 17 века, и до начала следующего столетия первенство удерживала Амстердамская биржа. Парижская фондовая биржа была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли, прежде всего, отсутствовал механизм гласного объявления цен. Поначалу биржа занимала старинный Отель-де-Невер, сейчас - Национальная библиотека. В 1801 году Наполеон издал указ о строительстве специального здания Парижской фондовой биржи, и в 1826 году она обосновалась в престижном дворце, выстроенном архитектором Броньяром. Кодекс Наполеона создал единое биржевое право для всей Франции, который не менялся более века. Император настороженно относился к институту биржи, поэтому ввел целый ряд ограничений в его деятельность. А для надзора над биржей создал специальную биржевую полицию. К 1860 году Парижская фондовая биржа превратилась в денежный рынок европейского масштаба. Постепенно биржи открылись и в других городах страны. Весь 19 век продолжалось острое соперничество между мировыми фондовыми биржами. После Первой мировой войны неоспоримым лидером стала Нью-Йоркская биржа на Уолл-стрит. В 1986 году на Парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах: их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 1990-х годов выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. В 2000 году объединившись Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи, образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

В 1852 году первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами. Этот день назвали - «черная пятница».

В 1948 году была основана компания «Хонда Мотор».

В 1953 году в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

В 1957 году был торжественно открыт стадион «Камп Ноу» - стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия он принадлежал испанскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее, уже тогда его называли «Камп Ноу». Первым матчем стала дружеская встреча «Барселоны» и польской «Легии». Он закончился со счетом 4:2 в пользу каталонцев. Первый гол в истории нового стадиона забил игрок клуба «Барселона» Эулохио Мартинес. Интересно, что своим появлением легендарный стадион обязан жесткому противостоянию двух футбольных клубов - «Барселоны» и «Реала». Оно началось еще в 1902 году и к середине XX века достигло особого накала. К тому времени мадридский «Реал» построил новый стадион Estadio Chamartín (ныне известный как «Сантьяго Бернабеу»). Домашним стадионом «Барселоны» оставался старый «Камп де Лес Корт», который уже не вмещал всех желающих посмотреть на матчи. Тогда-то Франсеск Миро-Санс, являвшийся на тот момент президентом «Барселоны», вышел с предложением о возведении нового стадиона. Архитектором проекта стал Франсеск Митханс, двоюродный брат Миро-Санса. Первоначально бюджет строительства составлял 67 миллионов песет, но из-за непредвиденных сложностей, связанных с почвой, он был увеличен до 288 миллионов песет. Новый стадион получил название Estadi del FC Barcelona (Стадион футбольного клуба «Барселона»). Однако болельщики прозвали его «Камп Ноу», ведь по отношению к старому стадиону он был «новым полем». Народное название прижилось, и в 2001 году власти решили сделать его официальным. С момента своего открытия «Камп Ноу» претерпел несколько значительных реконструкций. Сегодня он способен вместить 99 354 зрителя и является самым большим по вместимости стадионом не только в Испании, но и во всей Европе. Здесь проходят футбольные матчи европейского и международного уровней, а также грандиозные по своему размаху концерты именитых звезд. На «Камп Ноу» выступали Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас, Лучано Паваротти и другие мировые знаменитости. В 1982 году во время чемпионата мира «Камп Ноу» посетил Папа Римский Иоанн Павел II, его торжественно приняли в члены клуба под номером 108 000. Сегодня «Камп Ноу» по-прежнему является домашним стадионом «Барселоны». В 1984 году при стадионе был открыт музей клуба, который сразу стал местом паломничества футбольных фанатов изо всех уголков мира.

В 1998 году во французском Лионе впервые была проведена операция по трансплантации руки человеку.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 сентября чтит память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка «Пришла Федора – замочи хвост», которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди. В народе день называют «Федориным днем», «Федорой капустницей», «Осенней Федорой», «Концом бабьего лета».

Что сегодня нельзя делать

Не следует начинать новых дел - они не только не увенчаются успехом, но и могут навлечь большие неприятности. Нельзя делать ничего важного, а старым людям и детям нельзя мыть голову, чтобы не заболеть. Также не поднимайте ничего с дороги - на эту вещь могли навести порчу.

Приметы на 24 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы еще летают - зима придет поздно;

- чайки высоко кружат - будет сильный ветер;

- в лесу много грибов - зима будет снежной.

24 сентября именины

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа и Николая.

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Автор: Нана Черная